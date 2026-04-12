Nedeľa12. apríl 2026, meniny má Estera, zajtra Aleš

Vážna nehoda pri Košiciach: Vodič zrazil tri školáčky, dve z nich skončili s ťažkými zraneniami!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
KOŠICE - Piatkový večer sa v obci Budimír zmenil na nočnú moru. Tri mladé tínedžerky, ktoré si išli užiť voľný čas na miestnu zábavu, skončili v nemocnici po brutálnom náraze auta. Vodič, ktorý smeroval so zraneným domácim miláčikom k veterinárovi, si dievčatá na osvetlenom priechode údajne všimol, až keď bolo neskoro. Dve 14-ročné dievčatá utrpeli ťažké zranenia.

Dievčatá prechádzali po priechode pre chodcov v smere od miestneho kostola, len kúsok od podniku, kde sa mala konať zábava. V tom čase tadiaľ prechádzal vodič osobného auta, ktorý mal v kabíne zraneného psíka. V snahe dostať sa čo najrýchlejšie k veterinárovi pravdepodobne precenil svoje schopnosti a situáciu na ceste. Informovala o tom televízia JOJ.

„Podľa doterajších zistení sa vodič pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke,“ uviedla hovorkyňa KR PZ Košice Lenka Ivanová. Hoci je priechod osvetlený a pretína hlavný ťah na Košice, vodič tvrdí, že dievčatá v tmavom oblečení si v tme nevšimol.

Na mieste zasahovali dve posádky záchranárov. „Zranené boli tri neplnoleté osoby, ktoré boli transportované s úrazom hlavy, členka a hrudníka do košickej nemocnice,“ potvrdila hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová.

Najhoršie dopadli dve 14-ročné kamarátky, ktorých zranenia sú podľa lekárov ťažké s dobou liečenia minimálne 42 dní. Tretia z nich mala viac šťastia a vyviazla s ľahšími poraneniami. U vodiča bola dychová skúška na alkohol negatívna.

