Pád do priepasti smrti: Autobus plný ľudí sa zrútil do rokliny, hlásia desiatky mŕtvych a zranených

QUITO - Autobus na juhu Ekvádoru v provincii Azuay zišiel z cesty a zrútil sa do rokliny. Zahynulo pri tom 14 ľudí a ďalších najmenej 29 utrpelo zranenia, uviedli tamojší predstavitelia. Informuje o tom agentúra AFP.
„V tejto chvíli sa zvýšil počet obetí na životoch na diaľnici Cuenca-Molleturo na 14 a počet zranených je 29,“ uviedla ekvádorská záchranná služba ECU911 na platforme X v stredu neskoro večer; prvotné údaje hovorili o 11 obetiach.
„Pracovníci koordinovaných agentúr sú na mieste a hľadajú ďalších ľudí, ktorí mohli prísť o život,“ dodali bez uvedenia počtu cestujúcich. Vlani v Ekvádore pri dopravných nehodách zahynulo viac ako 2000 osôb a dopravné nehody tam patria medzi hlavné príčiny úmrtí. V roku 2023 bol zaznamenaný rekordný počet 2373 úmrtí, uvádzajú oficiálne údaje.