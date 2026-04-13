Desivá nehoda na Kopaniciach! Z auta ostal kus šrotu, hrôzostrašné FOTO z miesta nehody

MYJAVA - V okrese Myjava došlo v nedeľu ( 12. 4.) podvečer k hrozivo vyzerajúcej nehode. Auto skončilo prevrátené na streche mimo cesty, z vozidla ostal kus šrotu. Ako zázrakom vodič a spolujazdec neutrpeli život ohrozujúce zranenia. Na mieste zasahoval aj vrtuľník.
"Vrtuľník leteckých záchranárov zo základne v Trenčíne (Krištof K07) bol včera v podvečerných hodinách vyslaný k dopravnej nehode za obcou Poriadie (okres Myjava), kde osobné motorové vozidlo skončilo mimo vozovky prevrátené na streche," informovala na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air Transport-Europe. Približuje, že vo vozidle sa nachádzali dve osoby.
Záchranársky vrtuľník pristál na poli v blízkosti miesta nehody. "Leteckí záchranári si od pozemných záchranárov prevzali do starostlivosti 30-ročnú vodičku, ktorá utrpela poranenia hlavy a krku," opisuje letecká služba s tým, že lekár jej doplnil liečbu a po preložení na palubu vrtuľníka bola v stabilizovanom stave, s podozrením na otras mozgu, letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice v Trenčíne. "Druhá osoba utrpela ľahšie poranenia a ostala v starostlivosti pozemných záchranárov," dodali leteckí záchranári.