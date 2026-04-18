AKTUÁLNE Na diaľnici D1 v smere na Trnavu sa začína tvoriť kolóna

BRATISLAVA - Na diaľnici D1 v smere na Trnavu sa začína tvoriť kolóna v bode, kde sa zbiehajú jazdné pruhy do jedného jazdného pruhu. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Premávka je na obchádzkovej trase zhustená, ale plynulá. Upozorňujeme vodičov, aby sa aj naďalej riadili dočasným dopravným značením a pokynmi polície,“ uviedla Šimková.
Diaľnica D1 v smere do Trnavy v úseku od bratislavských Zlatých pieskov po križovatku Bernolákovo (Triblavina) je cez víkend dočasne uzatvorená. K uzávere diaľnice došlo v piatok (17. 4.) a potrvá do nedele (19. 4.) večera. V opačnom smere je doprava nezmenená.