AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe: Hlavný ťah na sever je ochromený, zasahujú všetky záchranné zložky

(Zdroj: Topky)
STARÁ ĽUBOVŇA – Doprava na severe východného Slovenska v týchto chvíľach kolabuje. Na ceste prvej triedy I/68, v úseku medzi Starou Ľubovňou a obcou Plavnica, došlo k vážnej dopravnej nehode dvoch motorových vozidiel.
Podľa prvotných informácií z miesta nehody museli byť na miesto vyslané všetky záchranné zložky. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove potvrdil, že pri nehode sa zranili štyria ľudia.
Polícia momentálne úsek úplne uzavrela v oboch smeroch, aby mohla nehodu zdokumentovať a odstrániť trosky vozidiel. „Apelujeme na vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov na mieste a ak je to možné, tomuto úseku sa úplne vyhli,“ uviedla prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.