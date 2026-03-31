Utorok31. marec 2026, meniny má Benjamín, zajtra Hugo

SLAK v zahraničí: Chovatelia na Slovensku by mali zvýšiť biologickú ochranu chovov

TASR

BRATISLAVA - Chovatelia na Slovensku by mali pre výskyt slintačky a krívačky (SLAK) v Grécku (ostrov Lesbos), na Cypre a v Turecku zvýšiť biologickú ochranu chovov vnímavých zvierat. Uviedla to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. Cieľom opatrení je bezodkladná ochrana zdravia zvierat a zabránenie šíreniu nákazy.

„Nariaďujem prijať a dôsledne dodržiavať opatrenia na zabránenie zavlečeniu choroby SLAK na územie Slovenskej republiky a do chovov a zariadení, a to najmä prostredníctvom zabezpečenia zvýšenia biologickej ochrany chovov vnímavých zvierat s platnosťou a účinnosťou od 30. marca 2026 do odvolania,“ spresnil hlavný veterinárny lekár SR.

Chovateľom či obchodníkom so zvieratami sa nariaďuje zákaz premiestňovania vnímavých hospodárskych zvierat, ako hovädzí dobytok, ovce, kozy či ošípané, a farmovej zveri z Grécka (ostrov Lesbos) a Cypru. ŠVPS zakazuje tiež premiestňovanie produktov živočíšneho pôvodu - čerstvého mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, kolostra (mledzivo), výrobkov z kolostra (mledziva), zložených výrobkov a vedľajších živočíšnych produktov z vnímavých hospodárskych zvierat a farmovej zveri z Grécka (ostrov Lesbos) a Cypru.

Na úrovni farmy je podľa ŠVPS nevyhnutné dodržiavať zákaz vstupu na farmu akýmkoľvek osobám (napr. návštevám, obchodným partnerom) z Grécka, Cypru a Turecka s výnimkou veterinárnych lekárov po predchádzajúcom oznámení miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) minimálne tri pracovné dni vopred, v sprievode inšpektora RVPS a po dodržaní všetkých pravidiel biologickej bezpečnosti. Z Turecka je podľa ŠVPS možné dovážať len mliečne výrobky, ktoré boli špecificky ošetrené na zmiernenie rizika v súvislosti so SLAK.

Prepravca živých zvierat, krmív a vedľajších živočíšnych produktov je povinný sa v deň návratu s dopravným prostriedkom z Grécka, Cypru a Turecka preukázať inšpektorovi RVPS pred vstupom na farmu dokladom potvrdzujúcim vykonanie čistenia a dezinfekcie dopravného prostriedku dezinfekčným prípravkom účinným proti vírusu SLAK v osobitných zariadeniach schválených príslušnou veterinárnou autoritou na tento účel.

„Nariaďujem RVPS v Slovenskej republike vykonávať zvýšenú kontrolu na farmách, zberných strediskách, bitúnkoch a počas prepravy zameranú na premiestňovanie zvierat z Grécka, Cypru a do Turecka, ako aj prítomnosť a evidenciu osôb na farmách a zberných strediskách,“ zdôraznil hlavný veterinárny lekár SR. Cyprus 20. februára 2026 oznámil výskyt SLAK v chove prežúvavcov v regióne Larnaca. Choroba sa rozšírila do viacerých chovov v tomto regióne, ako aj v regióne Nicosia. Grécko 16. marca tohto roka oznámilo výskyt SLAK na ostrove Lesbos. SLAK je v Turecku považovaná za endemické ochorenie (trvalo prítomné), za rok 2026 tam bolo hlásených 59 ohnísk ochorenia SLAK.

