Paríž vydal ruského magnáta do Litvy: Antonov pôjde pred súd v kauze krachu banky Snoras

VILNIUS - Francúzske úrady vydali do Litvy ruského magnáta a bývalého akcionára litovskej banky Snoras Vladimira Antonova. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na úrad prokuratúry vo Vilniuse. Antonov sa postaví pred súd v kauze krachu banky Snoras, ktorú agentúra Bloomberg označila za najväčší prípad podvodu v histórii Pobaltia.
Zadržanie a vydanie do Litvy
Antonova, ktorý je tiež bývalým majiteľom anglického futbalového klubu Portsmouth, zadržali na základe európskeho zatykača v decembri minulého roka na západe Francúzska. Francúzsky súd začiatkom apríla rozhodol, že môže byť vydaný do Litvy, kde ho v roku 2024 odsúdili na desať a pol roka väzenia za spreneveru, plytvanie finančnými prostriedkami, podvodné vyhlásenie konkurzu, spravovanie nelegálne nadobudnutého majetku a ďalšie trestné činy.
Tento prípad, v ktorom uznali za vinného aj ďalšieho člena vedenia banky Snoras, sa vzťahuje na roky 2008 až 2011. Snoras bola v tom čase pod ruskou kontrolou a v Litve patrila medzi štyri najväčšie banky. Výška škôd, ktoré vznikli spáchaním trestných činov, sa odhaduje na minimálne 478 miliónov eur.
Krach banky
V novembri 2011 litovská vláda banku znárodnila a neskôr poslala do likvidácie, ktorá stále prebieha. V tom istom rok zadržali v Spojenom kráľovstve Antonova na základe pôvodného zatykača. Neskôr ho však prepustili. Teraz sa podľa agentúry Bloomberg postaví po 15 rokoch vyhýbania sa spravodlivosti pred súd.
Antonov kúpil ako 23-ročný spolu so svojím otcom v roku 1998, keď Rusko zasiahla jedna z jeho najhorších finančných kríz, malú banku. Na začiatku tohto tisícročia prevzal kontrolu nad viacerými bankovými inštitúciami v Rusku aj v zahraničí, medzi ktoré patrili banka Snoras aj lotyšská Latvijas Krajbanka. V roku 2011 sa jeho majetok odhadoval na približne 270 miliónov eur.