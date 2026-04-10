Sobotný futbalový zápas v Bratislave si vyžiada bezpečnostné opatrenie

BRATISLAVA - Sobotný (11. 4.) futbalový zápas medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava so začiatkom o 18.00 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave bol vyhodnotený ako rizikový. Vyžiada si bezpečnostné opatrenie. Počítať treba aj s dopravnými obmedzeniami. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
Policajti budú v okolí štadióna dohliadať na verejný poriadok a zabezpečovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. „V súvislosti s týmto podujatím upozorňujeme vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke, najmä v okolí štadióna pred začiatkom futbalového zápasu a po jeho ukončení na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa, Príkopova a Kalinčiakova,“ doplnila polícia. Vodičom preto odporúča, ak je to možné, aby sa okoliu štadióna pred zápasom, ako aj po jeho ukončení vyhli.
Motoristov prichádzajúcich na toto podujatie po diaľnici D1 v smere od Trnavy upozornili, aby na zápas vyrazili s dostatočným časovým predstihom. To je v súvislosti s dopravným obmedzením na diaľnici D1 pred Bratislavou. Diaľnica D1 pri Bratislave od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po Zlaté piesky je totiž od štvrtkového (9. 4.) večera uzavretá. Obmedzenie v smere do hlavného mesta potrvá do nedele (12. 4.) večera.