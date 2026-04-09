Muž ukradol bicykel v hodnote 3-tisíc eur: FOTO Polícia ho hľadá

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia vyšetruje krádež bicykla v hodnote 3000 eur, ku ktorej došlo 4. marca ráno v jednej z administratívnych budov na Bottovej ulici v Bratislave. Krádeže sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Polícia vyzýva občanov, aby v prípade, že majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby im to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
