Polícia objasnila sériu krádeží: V Prievidzi obvinili 26-ročného muža z majetkovej trestnej činnosti

PRIEVIDZA - Policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) v Prievidzi nedávno objasnili sériu majetkovej trestnej činnosti, ku ktorej dochádzalo v maloobchodných prevádzkach v okrese Prievidza. Obvineniu z prečinu krádeže v tejto súvislosti čelí 26-ročný muž. Informovala o tom trenčianska krajská polícia vo štvrtok na sociálnej sieti.
„Dvadsaťšesťročného muža, ktorý sa mal opakovane dopúšťať týchto krádeží, sa policajtom podarilo stotožniť vďaka dôslednej práci, analýze kamerových záznamov, vyhodnoteniu ďalších dôkazov a tiež miestnej a osobnej znalosti,“ uviedla polícia.
Vzhľadom na rozsah trestnej činnosti a dôvodnú obavu z jej pokračovania policajti muža obmedzili na osobnej slobode, pričom poverený príslušník PZ na neho spracoval podnet na vzatie do väzby, o ktorom rozhodol súd. „Vec bola následne postúpená na odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Prievidza. V danej veci sú naďalej vykonávané potrebné procesné úkony,“ dodala polícia.