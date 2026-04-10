Na východe horel rodinný dom: Požiar spôsobil elektrický skrat

RAKOVNICA - V obci Rakovnica v okrese Rožňava došlo vo štvrtok (9. 4.) k požiaru jedného z rodinných domov. Pri udalosti sa nikto nezranil, škodu vyčíslili na 80.000 eur. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
K požiaru rodinného domu v Rakovnici došlo vo štvrtok krátko pred obedom. Na miesto privolali profesionálnych hasičov z Rožňavy a dobrovoľných hasičov zo Štítnika, Slavošoviec i členov miestneho dobrovoľného hasičského zboru. „Po príchode prvej jednotky na miesto bola požiarom zasiahnutá prístavba, strecha a podkrovie rodinného domu,“ priblížil HaZZ.
Predbežnú výšku priamej škody spôsobenej požiarom vyčíslili na 80.000 eur, pri udalosti sa nikto nezranil. „Na mieste udalosti bol aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý ako príčinu určil zvýšený elektrický prechodový odpor,“ dodali hasiči.