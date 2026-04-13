Hasiči minulý týždeň zasahovali 668-krát: V 350 prípadoch pre požiare

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali minulý týždeň na Slovensku 668-krát. Informuje o tom HaZZ na sociálnej sieti.
Najviac zásahov (350) sa týkalo likvidácie požiarov, pričom najčastejšie, v 82 prípadoch, k nim privolali hasičov v Košickom kraji. Hasiči uplynulý týždeň pomáhali aj odstraňovať následky 113 dopravných nehôd, v 184 prípadoch poskytli technickú pomoc a 21 zásahov sa týkalo likvidácie nebezpečných látok.