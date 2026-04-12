Nedeľa12. apríl 2026, meniny má Estera, zajtra Aleš

V Žabokrekoch horela strecha rodinného domu, príčiny požiaru zisťujú

Ilustračné foto
TASR

ŽABOKREKY - Požiar strechy rodinného domu likvidovali hasiči v sobotu (11. 4.) večer v Žabokrekoch (okres Martin). Následkom požiaru vznikla majiteľovi domu priama materiálna škoda, ktorú predbežne vyčíslili na 15.000 eur. Príčiny vzniku udalosti zisťujú. Informovalo o tom v nedeľu na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

„Hasiči požiar zlikvidovali dvomi vysokotlakovými prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie strechy,“ uviedol HaZZ s tým, že pri zásahu použili autonómne dýchacie prístroje.

Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Martine a členovia dobrovoľného hasičského zboru obcí Žabokreky, Košťany nad Turcom, Sučany a Martin-Priekopa.

Súvisiace články

Jarné požiare na vzostupe: Hasiči varujú pred nebezpečným vypaľovaním
FOTO Požiar rodinného domu v
Na východe horel rodinný dom: Požiar spôsobil elektrický skrat
Obrovský požiar! Na Semilsku
Obrovský požiar! Na Semilsku zhorel priemyselný areál, predbežné škody sú 300 miliónov korún
FOTO Požiar rodinného domu v
Požiar rodinného domu v obci Čierne! Plamene zranili dvoch ľudí, škody vyčíslili na 70-tisíc eur
Orbán v závere volebnej kampane v Budapešti vyhlásil, že ide o zachovanie mieru
Vranov nad Topľou hostí majstrovstvá sveta v stopovaní psov
Nitra ovládla sériu s Popradom a postúpila do finále
Vedenie STVR vracia úder:
Vedenie STVR vracia úder: Verejné útoky a výzvy nie sú férové! Flašíková reaguje na masívne odchody umelcov
Krvavá noc na juhu
Krvavá noc na juhu Slovenska: Mladá žena skončila v putách, po hádke mala zavraždiť priateľa
Turistický pochod Jilemnického jarná 25-ka štartuje už v nedeľu: Na účastníkov čakajú nové trasy a bohatý program
Čína obnoví niektoré väzby
Čína obnoví niektoré väzby s Taiwanom, chce zvýšiť počet priamych letov
MIMORIADNY ONLINE Rozhodujúci deň
MIMORIADNY ONLINE Rozhodujúci deň nastal! Začali sa parlamentné voľby v Maďarsku
FOTO J. D. Vance
ONLINE Rokovania Iránu a USA sa skončili bez dohody: Vance sa vracia do USA
FOTO Výletníkov zaskočil výskyt záhadného
Výletníkov zaskočil výskyt záhadného živočícha uprostred lesa: Ako sa dostal cez celý Atlantik až do Európy?
Ceny Anděl: Herečke vytekali
Ceny Anděl: Herečke vytekali prsia, zmenená porotkyňa zo SuperStar a... Toto sú víťazi!
Dráma vo vzduchu! Pilot
Dráma vo vzduchu! Pilot počas letu omdlel a čo Mr.Bean? Z komického smoliara hrdina
Na dovolenku v Grécku
Dráma ako z hororu... Daniela Nízlová prežila chvíle hrôzy: Chceli mi uniesť dcéru!
Furt králíka, každej den
Furt králíka, každej den máme králíka... KVÍZ Ako dobre poznáte hlášky z obľúbených českých filmov?
Kozmický náraz storočia: Dve
Kozmický náraz storočia: Dve SUPERMASÍVNE čierne diery smerujú k zrážke! Vedci potvrdili, že obe mieria PRIAMO na Zem
Jadrová elektráreň na Mesiaci?
Jadrová elektráreň na Mesiaci? Rusko a Čína odhalili TAJNÝ PLÁN, ktorý má byť realitou do TOHTO roku!
Obľúbená poloha v spálni,
Obľúbená poloha v spálni, ktorá končí na pohotovosti! Lekár varuje: Stačí jeden zlý pohyb a... PRÁSK
Čo robí čierny čaj
Čo robí čierny čaj s vaším krvným tlakom? Budete prekvapení
Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Pláž Dubovica na ostrove
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Stovky vozidiel musia opäť do servisu: Najväčšia zvolávacia akcia sa týka značky Škoda! (foto)
Drastické opatrenie kvôli drahej rope: Každý nový dom v Anglicku musí mať povinne solár aj čerpadlo
Kto bohatne na vašich účtoch? Otestujte sa a zistite, kde v skutočnosti končia vaše peniaze! (kvíz)
Mega tunel pod Karpatmi ožíva: Ráž prezradil, čo sa chystá v lesoch pri Bratislave! (foto)
VIDEO Slafkovský opäť bodoval, no na výhru to nestačilo: Montreal podľahol Columbusu
VIDEO Dvorský gólovo udrel do siete Chicaga, úspešný Fehérváry a jubilejný zápas Černáka
VIDEO Poznáme meno prvého finalistu! Nitra zvládla posledný krok a postupuje do finále
Parádne derby plné emócií aj gólov! Slovan so Spartakom si body podelili
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Nemusíte byť manažér: Ako viesť seba a druhých aj v súkromnom živote
Aký ste typ v učení? Objavte, či patríte medzi aktivistov alebo pasívnych pozorovateľov
Prečo zanedbávať duševné zdravie v práci môže stáť kariéru aj zdravie: Objavte, ako sa chrániť ešte dnes
Najžiadanejšie pracovné pozície: Ktoré profily firmy hľadajú a čo najviac chcú uchádzači?
K rezňom už iný nerobím: Tento šalát z mladej kapusty len z 3 surovín strčí do vrecka aj zemiakovú kašu.
Celý život sme varili ryžu zle. Tento jediný krok pred varením vám ušetrí polovicu času!
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Prelom v evolúcii živočíchov, ktorý môže prepísať učebnice. V Číne objavili prechod medzi ediakarom a kambriom
Hormuzský prieliv sa nedá naplno otvoriť: Irán nedokáže nájsť vlastné míny, rokovania sa komplikujú
Vedci zistili, že nádory sú „závislé“ od bežného antioxidantu, ktorý si telo vytvára samo. Pomáha im prežiť aj rásť
Vedci prvýkrát zachytili „občiansku vojnu“ u šimpanzov. Dve frakcie proti sebe roky viedli smrteľný konflikt
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
KVÍZ: Poznáte hlavné mestá sveta? Tento kvíz dá len pár ľudí bez chyby, trúfnete si?
Vedenie STVR vracia úder:
Krvavá noc na juhu
MIMORIADNY ONLINE Rozhodujúci deň
J. D. Vance
