V Žabokrekoch horela strecha rodinného domu, príčiny požiaru zisťujú

ŽABOKREKY - Požiar strechy rodinného domu likvidovali hasiči v sobotu (11. 4.) večer v Žabokrekoch (okres Martin). Následkom požiaru vznikla majiteľovi domu priama materiálna škoda, ktorú predbežne vyčíslili na 15.000 eur. Príčiny vzniku udalosti zisťujú. Informovalo o tom v nedeľu na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
„Hasiči požiar zlikvidovali dvomi vysokotlakovými prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie strechy,“ uviedol HaZZ s tým, že pri zásahu použili autonómne dýchacie prístroje.
Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Martine a členovia dobrovoľného hasičského zboru obcí Žabokreky, Košťany nad Turcom, Sučany a Martin-Priekopa.