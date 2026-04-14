Šutaj Eštok ohlasuje boj proti prevádzkam so syntetickými drogami: Automaty si môžete premaľovať na čierno, dodal

BRATISLAVA - Tvrdý odkaz majiteľom „ružových automatov“: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa ostro oprel do prevádzok spájaných so syntetickými drogami. Po uzávierke známej prevádzky Highpony deklaruje nulovú toleranciu a sľubuje ďalšie kroky.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vyslal jasný signál všetkým, ktorí podnikajú v oblasti predaja syntetických látok cez takzvané „ružové automaty“ či miestnosti. Ako zdôraznil, jeho cieľom je definitívne ukončiť tento typ biznisu.
"A ak nás sledujú títo majitelia týchto ružových automatov o ružových miestností, tak im odkazujem, že ja osobne urobím všetko preto, aby ich biznis skončil. Aby tie ružové miestnosti a ružové automaty mohli premaľovať na čierno. To je môj osobný odkaz ako ministra vnútra aj rodiča," vyhlásil minister.
Podľa jeho slov už aktivita ministerstva prináša konkrétne výsledky. Viaceré známe predajne, ktoré ponúkali syntetické drogy prostredníctvom automatov, majú končiť. "Aktivita ministerstva vnútra už prináša prvé výsledky. Najznámejšie predajne so syntetickými drogami, ktoré ich ponúkali v automatoch, ohlasujú koniec. Môj postoj je jasný – nulová tolerancia voči drogám, o to viac, keď ide o deti a mladých ľudí," napísal v statuse minister.
Uzávierka jednej z prevádzok tak podľa všetkého zapadá do širšej snahy rezortu vnútra zasiahnuť proti tomuto fenoménu. Minister zároveň zdôrazňuje, že ochrana detí je pre neho absolútnou prioritou.
"Ochrana detí je a vždy bude mojou prioritou. Preto nerobím prázdne gestá, ale konkrétne kroky. Progresívci robia presný opak – zľahčujú riziká drog, posúvajú spoločnosť k ich legalizácii a tým ohrozujú deti," dodal. Rezort vnútra avizuje, že v zásahoch proti podobným prevádzkam bude pokračovať aj naďalej.