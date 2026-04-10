Piatok 10. apríl 2026

MIMORIADNE Uzávera úseku D1 PARALYZOVALA dopravu: Nekonečné kolóny pred Bratislavou!

Dopravná situácia v súvislosti s uzáverou diaľnice D1 v Ivanke pri Dunaji. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
TASR

BRATISLAVA/IVANKA PRI DUNAJI - Vodiči smerujúci z Vajnorskej ulice ani z Nádražnej ulice v obci Ivanka pri Dunaji v piatok ráno nemôžu odbočiť vľavo na Starú Seneckú cestu v smere do Bratislavy. To v súvislosti s uzatvorením diaľnice D1 pred Bratislavou. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.

VIDEO Masívne kolóny po uzávere D1 pred Bratislavou:

Uzávera D1 pred Bratislavou spôsobila tvorbu masívnych kolón áut (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Aktualizované 10:02 

Podľa aktuálnych informácií sa na diaľnici D1 vytvorila kolóna, ktorá pokračuje až po zjazd Bernolákovo. Na túto situáciu nadväzujú ďalšie dopravné obmedzenia na cestách nižších tried.

Zjazd z diaľnice smerom na cestu II/127 je výrazne preťažený, pričom kolóna vozidiel siaha až po križovatku pri veľkoobchod s potravinami v obci Ivanke pri Dunaji. Následne sa kolóna tvorí aj na ceste I/61 (Senecká cesta) a zasahuje až po obec Veľký Biel. Zároveň evidujeme kolóny aj na diaľničnom zjazde na Senec, kde sa vozidlá hromadia najmä na zjazdových vetvách.

 
 

Aktualizované 8:39

Vzhľadom na negatívny vývoj dopravno-bezpečnostnej situácie a z toho plynúcej komplikácie v cestnej doprave, súvisiace s dočasným uzatvorením časti diaľnice D1 pred Bratislavou, upozorňujú policajti Krajského dopravného inšpektorátu na zmenu v organizácií dopravy. O detailoch informoval Lukáš Pecek z komunikačného oddelenia KR PZ v Bratislave.

"Vodiči smerujúci z Vajnorskej ulice ani z Nádražnej ulice v obci Ivanka pri Dunaji aktuálne nemôžu odbočiť vľavo na Starú Seneckú cestu v smere do Bratislavy. Polícia vodičom odporúča využiť nasledovné obchádzkové trasy: vodiči smerujúci na D4 alebo do Podunajských Biskupíc môžu využiť trasu cez Zálesie, vodiči smerujúci do mestských častí Vajnory alebo Rača musia pokračovať obchádzkou cez Chorvátsky Grob alebo obec Čierna Voda. Polícia vodičov žiada aby počas dopravného obmedzenia rešpektovali dopravné značenie, pokyny polície a zvýšili opatrnosť pri prejazde dotknutým územím," uviedol Pecek.

Aktualizované 8:05 

Pre uzáveru diaľnice D1 pri Bratislave smerom do hlavného mesta, medzi križovatkou Bernolákovo a Zlaté Piesky, vznikajú rozsiahle kolóny. Na zjazde z diaľnice pri Bernolákove si vodiči počkajú hodinu a pol. Na obchádzke po Starej Seneckej ceste sa stojí dve hodiny. Cez Čiernu Vodu a Vajnory stratia 50 minút. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti. V Malinove a v Moste pri Bratislave smerom na Bratislavu stratia hodinu a pol. V Studenom smerom na Bratislavu si postoja pol hodiny. V Pezinku a vo Svätom Jure smerom na Bratislavu sa vodiči dokopy zdržia 40 minút.

Obchádzkové trasy

Využiť možno obchádzkové trasy. „Vodiči smerujúci na D4 alebo do Podunajských Biskupíc môžu využiť trasu cez Zálesie. Vodiči smerujúci do mestských častí Vajnory alebo Rača musia pokračovať obchádzkou cez Chorvátsky Grob alebo obec Čierna Voda,“ priblížil hovorca.

Polícia vodičov žiada, aby počas dopravného obmedzenia rešpektovali dopravné značenie, pokyny polície a zvýšili opatrnosť pri prejazde dotknutým územím.

Ranná tvorba kolón pred Bratislavou v dôsledku uzávierky úseku D1 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Diaľnica D1 pri Bratislave od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po Zlaté Piesky je od štvrtkového (9. 4.) večera uzavretá. Obmedzenie v smere do hlavného mesta potrvá do nedele (12. 4.) večera. V opačnom smere, z Bratislavy, zostane doprava nezmenená. Dôvodom uzávery je presmerovanie dopravy z dočasnej obchádzkovej vetvy na už zrekonštruovaný úsek diaľnice.

