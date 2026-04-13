Vodiči, pripravte sa: V úseku mosta na D2 pri Sekuliach dôjde k čiastočnej uzávere

BRATISLAVA - V úseku diaľnice D2 od km 8,00 po km 10,50 bude do konca augusta čiastočná uzávera z dôvodu opravy diaľničného mosta. Informovala o tom polícia.
„Uzávera sa týka úseku diaľnice v smere do Bratislavy na úrovni mosta, ktorý je situovaný v blízkosti obce Sekule,“ vysvetlila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková. Dodala, že premávka je v tomto úseku presmerovaná do protismeru. „Doprava je vedená obojsmerne, pričom pre každý smer je k dispozícii len jeden jazdný pruh,“ spresnila.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vo štvrtok (9. 4.) oznámila víkendový začiatok komplexnej opravy diaľničného mosta pri obci Sekule, ktorá má zlepšiť jeho technický stav a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. V rámci rekonštrukcie sa vymení stará vozovka, prechodové dosky, izolácie aj zvodidlá. Súčasťou bude aj oprava nosnej konštrukcie, realizácia odvodnenia, doplnenie bezpečnostných zariadení a úpravy okolia mosta vrátane spevnenia krajnice.