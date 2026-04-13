Uzávera R1 pri Zlatých Moravciach: Začali obmedzenia, uzavretý je zjazd aj výjazd smer Banská Bystrica

ZLATÉ MORAVCE - Na rýchlostnej ceste R1 na križovatke Zlaté Moravce sa začala druhá etapa plánovanej uzávery zjazdov a výjazdov na R1. Zjazd a výjazd v smere do Banskej Bystrice je úplne uzavretý, upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Uzávera potrvá do 17. apríla.
V ďalších etapách bude od 17. do 26. apríla uzavretá križovatka Nitra - západ (Lehota), od 26. apríla do 3. mája križovatka Nitra - juh (Čermáň) a od 17. do 25. mája križovatky Nitra - východ a križovatka Beladice.
Obmedzenie sa v termíne od 3. do 12. mája dotkne aj úseku Tekovské Nemce - sever (odpočívadlo) a od 12. do 17. mája úseku Selenec - obslužné komunikácie Strediska správy a údržby rýchlostných ciest.
Na obmedzenia bude upozorňovať dočasné dopravné značenie, rovnako ním budú znázornené obchádzkové trasy. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.