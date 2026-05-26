Písomné maturity absolvovalo takmer 42-tisíc maturantov: Zo slovenčiny dosiahli priemerne 60,9 percent

BRATISLAVA - Písomné maturity absolvovalo takmer 42.000 maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy 38.083 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9 percenta. Výsledky v jednotlivých predmetoch sú porovnateľné s minulým rokom. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Novinkou tohto roka bola možnosť zvoliť si namiesto papierovej elektronickú formu maturitnej skúšky zo slovenského a maďarského jazyka a literatúry. „Zapojilo sa do nej vyše 95 percent stredných škôl a absolvovalo ju viac ako 6300 maturantov. Slovensko patrí medzi prvé krajiny v rámci Európskej únie, ktoré dokázali realizovať elektronické testovanie v celonárodnom rozsahu pri zachovaní plnej porovnateľnosti výsledkov s papierovou formou,“ uviedlo ministerstvo školstva.
Žiaci sa svoje výsledky písomnej časti maturitnej skúšky dozvedeli 4. mája
Žiaci sa svoje výsledky písomnej časti maturitnej skúšky dozvedeli 4. mája. Niektorí z nich už majú maturitu vrátane ústnej časti za sebou, niektorých ústne skúšky čakajú v najbližších dňoch. Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktorý písomné maturity zabezpečuje a vyhodnocuje, teraz sprístupňuje výsledky externej časti maturitnej skúšky na celoslovenskej úrovni.
Písomné testy tento rok písalo 41.964 žiakov. Žiaci stredných odborných škôl tvorili 49,7 percenta a žiaci gymnázií takmer 35,6 percenta z celkového počtu maturantov. Zvyšok tvoria žiaci konzervatórií, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a stredných priemyselných škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy 38.083 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9 percenta. „U gymnazistov bola priemernú úspešnosť na úrovni 72,9 percenta, u žiakov stredných odborných škôl 53,7 percenta. Podiel žiakov, ktorí mali úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 percentám, teda v teste neuspeli, bol 4,4 percenta (1657 žiakov),“ priblížili z MŠVVaM.
Medzi cudzími jazykmi aj tento rok dominovala angličtina
Medzi cudzími jazykmi aj tento rok dominovala angličtina, ktorú si zvolilo viac ako 97 percent maturantov z cudzích jazykov. Nemecký jazyk si vybrali necelé dve percentá žiakov. Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 bola 62 percent, na úrovni B2 dosiahla takmer 78 percent a na úrovni C1 bola vyše 75 percent.
Pre maturitu z matematiky sa tento rok rozhodlo 4379 žiakov, čo tvorí 10,5 percenta maturantov. Žiaci si mohli matematiku vybrať ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet podľa typu školy. Priemerná úspešnosť testu z matematiky bola 58,2 percenta. Priemerná úspešnosť žiakov, ktorí si matematiku tento rok vybrali ako voliteľný predmet, bola 63,6 percenta, v prípade dobrovoľného predmetu bola na úrovni 42,7 percenta. V testoch z matematiky neuspelo 6,6 percenta maturantov.
Žiaci písali maturitné testy v riadnom termíne od 10. do 13. marca
Žiaci písali maturitné testy v riadnom termíne od 10. do 13. marca, resp. v náhradnom termíne od 8. do 10. apríla. Povinne absolvovali test a písomnú prácu z vyučovacieho jazyka (v prípade národnostných menšín aj zo slovenského jazyka a literatúry, resp. zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry) a cudzieho jazyka. Žiaci, ktorí si zvolili matematiku, či už ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet, absolvovali tiež písomný test.
Žiaci, ktorí neuspeli v písomnej časti maturitnej skúšky, majú možnosť zopakovať si túto časť v opravnom septembrovom termíne (2. - 7. september). Rovnakú možnosť prihlásenia sa na septembrový termín majú aj žiaci, ktorí pre chorobu alebo iný vážny dôvod nemohli maturovať v marci ani v apríli.