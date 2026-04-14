DIVOKÉ rokovanie prešovskej župy: Starosta sa pustil do Mazureka, zapojila sa aj Vaľová a Majerský tlmil vášne!

PREŠOV - Pravidelné rokovanie zastupiteľstva samosprávneho kraja býva zväčša málo sledované a jednotlivé zákonné návrhy prednášané poslanci sledujú počas živého prenosu maximálne desiatky ľudí. V pondelok 13. apríla však bolo na pôde prešovskej župy poriadne horúco, pretože ešte pred samotným začatím rokovania do seba skočili dvaja poslanci. Išlo o Milana Mazureka a starostu obce Čirč. Nič si nedarovali!
Na incident upozornil denník Korzár, ktorý tieto rokovania pravidelne sleduje. Okrem tejto hádky si všimli ďalšiu zmenu, ktorá je nevyhnutné spätá s národnou politikou. O nej ale až neskôr.
Program ešte ani nezačal a atmosféra už gradovala
Poslanci si všimli, že pred začiatkom rokovania župného zastupiteľstva niečo nie je s kostolným poriadkom. Z prednej lavice sa začali ozývať zvyšujúce sa hlasy dvoch poslancov, ktorí zároveň figurujú ako veľké mená komunálnej politiky v regióne. Išlo o starostu obce Čirč Michala Didika a poslanca Republiky Milana Mazureka. Ešte pred otvorením schôdze si nič nedarovali.
Didik si to s mobilom v ruke namieril za Mazurekom
Na záberoch, ktoré odvysielala štátna agentúra TASR je asi na 4. minúte vysielania vidieť, ako sa Didik blíži s telefónom v ruke k Mazurekovi a adresuje mu nešpecifikované slová. V tom čase ešte nebol na vysielaní zapnutý zvuk. No už z diaľky to vyzeralo, že si dvojica odkazuje štipľavé poznámky a došlo aj k fyzickému stretu.
Mazurek si Didikove poznámky evidentne len tak nenechal, postavil sa, rozpažil ruky a začal verejne Didika konfrontovať.
Tliachanie ako v europarlamente
"Spýtal som sa ho, či bude takto tliachať aj tu, pred plnou zasadačkou, ako pred prázdnym europarlamentom v Bruseli. On sa na to postavil a začal mi tykať, že čo ja tu chcem od neho," povedal pre Korzár starosta a poslanec Didik. Didik podľa Mazureka prišiel rovno za ním a "strčil mu telefón do tváre".
"Začal mi nadávať v zmysle, či idem zase bliakať nezmysly. Na to som sa postavil, lebo som sa cítil nepríjemne a ohrozený. Pristúpil som k nemu (Didikovi, pozn. red.) bližšie, on začal škriekať na celú sálu a potom nás oddelili," dodal Mazurek.
Starosta Čirča potom popísal, že Mazurek sa k nemu postavil a povedal, že "udri ma".
Celú situáciu z bezprostrednej blízkosti sledovali predseda Milan Majerský (KDH) a podpredseda prešovskej župy Jozef Kanuščák (SaS).
Šéf župy sa snažil tlmiť vášne a tíšiť atmosféru v sále. "Poprosím vás, aby ste si sadli a zaujali svoje miesta ... pani poslanci, zaujmite svoje miesta," hovoril Majerský a do toho bolo z Mazurekových úst počuť slová ako "no poď, zaútoč na mňa".
Zapojila sa aj Vaľová
To však nestačilo a na zábere bolo vidieť a počuť aj poslankyňu Smeru a bývalú primátorku Humenného Janu Vaľovú, ktorá adresovala zrejme Didikovi štipľavé slová. "Prosím vás pekne, ste opitý, tak si sadnite a sa ukľudnite," povedala.
Mazurek sa podľa Didika vraj opieral už aj o skôr medializované veci o starostovi Čirča. Ten mal totiž podľa niektorých médií vraj šoférovať pod vplyvom istých nešpecifikovaných látok. "Vravel, že som feťák, pričom som v živote drogy neužíval, ani nevidel. Mám 51 rokov, tieto veci vôbec neriešim a čo médiá písali, ma nezaujíma. Výsledok toho je, že tam boli lieky. Žiadny alkohol, ani fetovanie," povedal Korzáru Didik.
"V žiadnom prípade by som mu nechcel fyzicky ublížiť, uvedomujem si, že je krehká bytosť," dodal Mazurek. Ten začal dokonca uvažovať v tej rovine, že Majerský vraj vedel, že Didik za ním príde a po dlhý čas sa vraj nijako neozval. Šéf KDH tieto informácie dementoval. "Vôbec som netušil, že pán poslanec Didik príde k pánovi poslancovi Mazurekovi a bude s ním niečo osobne riešiť. Ani som nepočul, čo tam išli riešiť. Jediné, čo som si všimol, bola situácia, keď už pán poslanec Mazurek stál pred poslancom Didikom," povedal pre Korzár Milan Majerský.
Vaľová však ešte neskončila, pretože ešte počas samotného rokovania Majerského vyzvala aby si "urobil kontrolu svojich poslancov za KDH na omamné látky". Podľa Majerského sa žiadny poslanec KDH do sporu s Mazurekom nezapojil.
Ferenčák už nesedí s hlasákmi
Zmena, o ktorej sme písali vyššie, sa však týka aj ďalšieho poslanca, bývalého člena vládneho Hlasu-SD a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka.
Ten si najnovšie na rokovaní kraja odsadol od kolegov z Hlasu-SD na iné miesto. Teraz je nezaradeným poslancom. Ferenčák bol aktuálne vypovedať na polícii pre uniknuté video z garáže, kde mal rátať desaťtisíce eur v hotovosti s neznámym mužom. Ferenčák je navyše v ostrom konflikte aj so šéfom Hlasu-SD a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom aj preto, že polícia prišla po jeho chorú mamu, ktorú chceli vypočúvať.