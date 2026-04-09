Závery auditov nemocníc poukázali na potrebu konkrétnych opatrení, uviedol Šaško

Kamil Šaško
Kamil Šaško (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
TASR

BRATISLAVA - Zo záverov piatich pilotných auditov štátnych nemocníc vyplynulo osem opatrení, na ktoré je potrebné sa zamerať. Ich cieľom je predovšetkým hľadanie synergií, kontrola mechanizmov a zvyšovanie výkonu nemocníc. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) o tom informoval po štvrtkovej konferencii Zdravé nemocnice - silné zdravotníctvo. Opatrenia by sa mali týkať všetkých štátnych nemocníc. Na mnohých z nich sa podľa ministra už pracuje a zavádzať by sa mali priebežne.

„Zo záverov pilotných piatich auditov, alebo ak chcete, vybraných piatich nemocníc, ktoré, mimochodom, budú ešte dnes aj sprístupnené a zverejnené, vyplynulo osem veľmi konkrétnych bodov, na ktoré sa teraz ideme sústreďovať a budeme túto činnosť aj pravidelne monitorovať a verejne aj odpočtovať. Majú spoločného menovateľa, a tým je efektivita,“ povedal šéf rezortu.

Kamil Šaško pred rokovaním v parlamente (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Potrebné opatrenia

Medzi potrebné opatrenia podľa slov ministra patrí zavedenie centrálneho verejného obstarávania liekov na základe riadenia centrálneho skladu liekov či zavedenie rámcových zmlúv na obstaranie vybranej zdravotníckej techniky. Tiež centralizovaná cenová mapa a centralizované nákupy špecializovaného zdravotníckeho materiálu, zavedenie povinnej elektronickej evidencie dochádzky či riadenie investícií cez tzv. cost-benefit analýzu tak, aby každá investícia na prístroje a rekonštrukcie musela mať preukázanú návratnosť alebo medicínsky prínos.

Ďalším opatrením je optimalizácia využitia zdrojov, predovšetkým cestou optimalizácie lôžkového fondu. „Zároveň budeme optimalizovať využívanie operačných sál, zavedie sa centrálne plánovanie operačných programov s cieľom zvýšiť vyťaženosť sál minimálne o 20 percent oproti súčasnému stavu. Súčasťou tohto opatrenia je optimalizácia využívania zobrazovacích zariadení, MRI, CT a tak ďalej, a tým plán zvýšenia vyťažiteľnosti takýchto zariadení,“ priblížil Šaško.

Zaviesť by sa mal aj ozdravný plán pre každú nemocnicu, ktorá dosiahne za predošlý hospodársky rok stratu. „Každá nemocnica, ktorá dosiahne za predošlý hospodársky rok stratu, povinne predloží ozdravný plán s konkrétnymi merateľnými míľnikmi a s povinnosťou jeho odpočtovania na mesačnej báze voči vedeniu ministerstva zdravotníctva. (...) No a ak nič z toho nepomôže, tak po ôsme zavedieme inštitút nútenej správy štátnej nemocnice,“ uviedol minister. Dodal, že cieľom krokov je zabezpečiť základné plnenie záväzkov nemocníc aj v tej najkrízovejšej situácii.

Pilotné audity preukázali určité stupne neefektivity

Šéf parlamentného zdravotníckeho výboru Vladimír Baláž (Smer-SD) ozrejmil, že pilotné audity preukázali určité stupne neefektivity na rôznej báze. Naznačil, že sa mali týkať napríklad nadpočtu zamestnaných osôb v nemocniciach, nadpočtu nadčasových hodín, nesprávnej využiteľnosti operačných sál či možných úspor v oblasti nákupu liekov a špeciálnych zdravotníckych materiálov. Dodal, že výsledky auditov boli prebraté s riaditeľmi jednotlivých nemocníc. Spolu s ministrom deklaroval, že budú zverejnené ešte vo štvrtok. „Agregované dáta a konsolidované dáta bude musieť samotná agentúra, ktorá robila celý audit, ešte raz prehodnocovať, pretože tam boli niektoré metodické pochybenia, ktoré si priznala aj táto agentúra,“ dodal Baláž.

Na bratislavskom Hoteli Bôrik sa vo štvrtok uskutočnila konferencia Zdravé nemocnice - silné zdravotníctvo. Zúčastnili sa na nej zástupcovia zdravotníckeho a politického sektora. V úvode s prejavom vystúpili aj traja najvyšší ústavní činitelia, ktorí apelovali na potrebu dohody naprieč politickým spektrom v zásadných zdravotníckych otázkach.

Súvisiace články

Oskar Dvořák
PS kritizuje Šaška: Oddlžovanie nemocníc podľa nich nemá jasné riešenia
Domáce
Krajčí je znepokojený: Vyčíta
Krajčí je znepokojený: Vyčíta ministerstvu, že podpísali predražené zmluvy za nové lieky
Domáce
Peter Kotlár
Vojna o vakcíny graduje: SAV ostro vracia úder Kotlárovi a žiada koniec útokov na slovenských vedcov
Domáce
Tlačová konferencia predsedu vlády
Szijjártó mal Pellegrinimu vybavovať cestu do Ruska: Gašpar tomu neverí
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Andrej Bičan o hrôze v oblakoch: Myslel si, že jeho život skončil
Andrej Bičan o hrôze v oblakoch: Myslel si, že jeho život skončil
Prominenti
Ema Müller o traumách slávneho otca: Detstvo nebolo vždy ružové! Manželka Vanda mala z tohto strach
Ema Müller o traumách slávneho otca: Detstvo nebolo vždy ružové! Manželka Vanda mala z tohto strach
Prominenti
Gábor Boráros sa manuálnej práce nebojí
Gábor Boráros sa manuálnej práce nebojí
Prominenti

Domáce správy

FOTO Počasie sa zbláznilo: Aprílová
Počasie sa zbláznilo: Aprílová vlna horúčav prepíše históriu! Slovensko však čaká mrazivý šok
Domáce
Prezident Peter Pellegrini podpisuje
Stav ohrozenia v Ústave SR zrejme nebude: Politici sa dohodli inak
Domáce
Kamil Šaško
Závery auditov nemocníc poukázali na potrebu konkrétnych opatrení, uviedol Šaško
Domáce
Šokujúca jazda v Nitre: Opitý muž viezol dieťa na kolobežke bez prilby, zasahovala polícia
Šokujúca jazda v Nitre: Opitý muž viezol dieťa na kolobežke bez prilby, zasahovala polícia
Nitra

Zahraničné

FOTO Polícia rieši kuriózny ÚNOS
Polícia rieši kuriózny ÚNOS domáceho miláčika: Fenka precestovala takmer celú republiku!
Zahraničné
Obavy z volieb v
Obavy z volieb v Maďarsku: Veľvyslanec USA uviedol, že Trump a Vance nezasiahnu
Zahraničné
FOTO Stretnutie prezidentov USA (Donald
Odhalené DETAILY stretnutia Trumpa s Netanjahuom: O ÚTOKU na Irán rokovali už vo februári, TOTO boli prvotné plány!
Zahraničné
Nad Sao Paulom uzavreli
Nad Sao Paulom uzavreli vzdušný priestor! Všetky odlety a prílety boli pozastavené
Zahraničné

Prominenti

FOTO Seriál Dunaj, k vašim
Helga z Dunaja takýto darček nečakala: Od manžela dostala luxusné... veď vyzerá ako cukrík!
Domáci prominenti
Muzikál MÜLLER – Život
Ema Müller o traumách slávneho otca: Detstvo nebolo vždy ružové! A z tohto mala manželka Vanda strach
Domáci prominenti
Michael J. Fox
Zomrel Michael J. Fox?! CNN pustila nekrológ, fanúšikovia v šoku, internet zaplavili smutné odkazy...
Zahraniční prominenti
Ani lopata mu nie
Ani lopata mu nie je cudzia! Gábor Boráros sa manuálnej práce nebojí... Slová chvály
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tetovanie mu zmizlo pred
Tetovanie mu zmizlo pred očami, no potom prišlo PEKLO: Lekári v šoku sledovali, ako mu ODUMIERA krk!
Zaujímavosti
Neuveríte vlastným očiam: Tieto
Neuveríte vlastným očiam: Tieto LUXUSNÉ ŠATY viseli v charite za 5 eur! Ich SKUTOČNÁ CENA vás dorazí
Zaujímavosti
NAJDESIVEJŠIA smrť v dejinách?
NAJDESIVEJŠIA smrť v dejinách? Bol pri vedomí do POSLEDNEJ SEKUNDY, kým sa pod ním neotvorilo podsvetie!
Zaujímavosti
Koniec úzkostiam? Stačí JEDNA
Koniec úzkostiam? Stačí JEDNA ŠÁLKA denne a váš mozog sa vám poďakuje: Odhalili PRELOMOVÚ štúdiu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
plnielanu.sk
Pláž Dubovica na ostrove
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Domáce
Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce

Ekonomika

Štát pritvrdí pri lacných energiách: V zmluvách budete musieť priznať všetko, inak hrozia pokuty!
Štát pritvrdí pri lacných energiách: V zmluvách budete musieť priznať všetko, inak hrozia pokuty!
Blíži sa zlom v dôchodkoch: Generácia Husákových detí môže urýchliť nepopulárne zmeny!
Blíži sa zlom v dôchodkoch: Generácia Husákových detí môže urýchliť nepopulárne zmeny!
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)

Šport

HC Košice – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 3. semifinále play-off Tipsport ligy
HC Košice – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 3. semifinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga
Smutné správy z nemocnice: Dárius Rusnák bol v kritickom stave, amputovali mu časť nohy
Smutné správy z nemocnice: Dárius Rusnák bol v kritickom stave, amputovali mu časť nohy
Slovensko
Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
Lyžovanie
FOTO Náš šport prišiel o jednu z najväčších osobností: Zomrel legendárny atlét Imrich Bugár
FOTO Náš šport prišiel o jednu z najväčších osobností: Zomrel legendárny atlét Imrich Bugár
Atletika

Auto-moto

TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Klasické testy
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo by ste mali prestať dávať prácu na prvé miesto: Šokujúca pravda o vašom zdraví a šťastí
Prečo by ste mali prestať dávať prácu na prvé miesto: Šokujúca pravda o vašom zdraví a šťastí
Práca a voľný čas
Kariéra EXPO v Žiline v plnom prúde: AI zručnosti aj rady od expertov. Toto ešte dnes stihnete!
Kariéra EXPO v Žiline v plnom prúde: AI zručnosti aj rady od expertov. Toto ešte dnes stihnete!
Získaj prácu
Prečo vaša motivácia v práci prudko klesá a čo s tým môžete urobiť
Prečo vaša motivácia v práci prudko klesá a čo s tým môžete urobiť
Motivácia a produktivita
Remeslo má zlaté dno? Prečo remeselníci budú zarábať čoraz viac
Remeslo má zlaté dno? Prečo remeselníci budú zarábať čoraz viac
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Torty

Technológie

Misia Artemis II spustila prvé konšpirácie: Časť ľudí si myslí, že NASA celý let sfalšovala, toto sú ich argumenty
Misia Artemis II spustila prvé konšpirácie: Časť ľudí si myslí, že NASA celý let sfalšovala, toto sú ich argumenty
Hoaxy
Rusko tvrdí, že Ukrajina nasadila grafitové bomby z dronov: čo dokážu a prečo sú nebezpečné
Rusko tvrdí, že Ukrajina nasadila grafitové bomby z dronov: čo dokážu a prečo sú nebezpečné
Nezaradené
Američania mali pri záchrane pilota v Iráne použiť tajnú technológiu Ghost Murmur. Tá vraj dokáže na diaľku sledovať tlkot srdca
Američania mali pri záchrane pilota v Iráne použiť tajnú technológiu Ghost Murmur. Tá vraj dokáže na diaľku sledovať tlkot srdca
Armádne technológie
Kvantová apokalypsa pre dnešné šifrovanie môže prísť skôr, než sa čakalo. Vedci hovoria o kvantovom zlome
Kvantová apokalypsa pre dnešné šifrovanie môže prísť skôr, než sa čakalo. Vedci hovoria o kvantovom zlome
Technológie

Bývanie

Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom

Pre kutilov

Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Záhrada
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Zelenina a ovocie
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
Strecha
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Manželova kolegyňa sa začala pliesť do nášho vzťahu: Myslela som si, že spolu niečo majú a potom ma čakal šok
Partnerské vzťahy
Manželova kolegyňa sa začala pliesť do nášho vzťahu: Myslela som si, že spolu niečo majú a potom ma čakal šok
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Počasie sa zbláznilo: Aprílová
Domáce
Počasie sa zbláznilo: Aprílová vlna horúčav prepíše históriu! Slovensko však čaká mrazivý šok
Stretnutie prezidentov USA (Donald
Zahraničné
Odhalené DETAILY stretnutia Trumpa s Netanjahuom: O ÚTOKU na Irán rokovali už vo februári, TOTO boli prvotné plány!
Athena Strand
Zahraničné
Tvrdil, že to bola nehoda: FOTO Mrazivý záber z dodávky všetko zmenil! 7-ročné dievčatko brutálne zavraždil
Lietadlo sa zrútilo krátko
Zahraničné
Hrôzostrašná havária lietadla: VIDEO Stroj sa zrútil priamo pri letisku! Zomreli štyria ľudia

Ďalšie zo Zoznamu