DRÁMA na sídlisku v meste Medzev! Vodič narazil do detského ihriska, z miesta nehody ušiel

MEDZEV - V meste Medzev (okres Košice-okolie) na sídlisku Mladosť narazil vodič vozidla zn. Hyundai do oplotenia detského ihriska, ktoré poškodil. Po nehode z miesta odišiel. Informovala o tom vo štvrtok košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vďaka kamerovému záznamu sa však podarilo stotožniť vozidlo aj vodiča. Ten sa k skutku priznal a pri dychovej skúške nafúkal 2,83 promile,“ uviedla polícia. Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Prípad dokumentuje oddelenie dopravných nehôd Košice-okolie.