Polícia mala počas Veľkej noci plné ruky práce: Tisíce volaní, desiatky nehôd aj domáce hádky

BRATISLAVA - Polícia prijala počas veľkonočných sviatkov tisíce volaní na tiesňovú linku 158. Najviac ich bolo v Košickom kraji. Na cestách doposiaľ zaznamenala 295 škodových udalostí a 86 dopravných nehôd. Policajti boli privolaní aj k domácim nezhodám. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Evidujeme za prvé tri dni veľkonočných sviatkov 46 prípadov krádeže vlámaním. Policajti bojovali včera aj o záchranu ľudských životov a boli počas sviatkov nasadení aj pri pátracích akciách po nezvestných osobách,“ uviedla polícia.
Opakovane vyzvala na zodpovednosť vodičov a dodržiavanie bezpečnosti na cestách. „Zároveň všetkých prosíme, aby prežili posledné hodiny sviatočného obdobia bez nerozvážneho konania, s rešpektom k svojmu zdraviu, ale aj zdraviu iných, a bez podnecovania incidentov,“ uzavrela.