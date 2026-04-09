Šokujúci zásah polície! V akcii Segal 2 zadržali ženu, čelí VÁŽNYM obvineniam

BRATISLAVA - Polícia tento týždeň realizuje akciu „Segal 2“ týkajúcu sa sexuálnej trestnej činnosti. V rámci nej zadržala ženu podozrivú z prechovávania detskej pornografie a sexuálneho násilia spáchaného formou spolupáchateľstva. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Táto akcia priamo nadväzuje na predchádzajúcu realizáciu ‚Segal‘, počas ktorej sme v marci tohto roku odhalili dlhodobé sexuálne zneužívanie maloletej osoby a obvinili 59-ročného muža zo závažnej sexuálnej trestnej činnosti vrátane výroby a prechovávania detskej pornografie,“ priblížil.
Policajti aktuálne so zadržanou ženou vykonávajú potrebné procesné úkony. „Naďalej vykonávame ďalšie úkony trestného konania s cieľom objasniť všetky okolnosti prípadu a preverujeme celkový rozsah trestnej činnosti. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní,“ dodal hovorca.