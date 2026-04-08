Neuveriteľné sa pre neho stalo skutočnosťou! Slovák vyhral v eurojackpote rozprávkových 5 miliónov eur

BRATISLAVA - Slovensko má o jedného milionára viac. Po poslednom žrebovaní Eurojackpotu si šťastný výherca odnesie neuveriteľných 5 miliónov eur.
Po utorkovom žrebovaní Eurojackpotu sa hlavná výhra konečne usmiala aj na hráča zo Slovenska. Pravdou však je, že nie je sám, rovnaké šťastie mal aj hráč z Fínska, dvojica sa tak o rozprávkovú výhru 10 miliónov eur musí podeliť. Ani jeden z nich však nemusí smútiť, do vrecka totiž každému z nich pribudne suma, o ktorej mnohí len snívajú - rovných 5 miliónov eur.
„Výhra v 1. poradí je doma a Slovensko tak má ďalšieho milionára! O rozprávkovú sumu 10 000 000 € sa podelí s hráčom z Fínska. Gratulujeme," uviedla lotériová spoločnosť Tipos, ktorá je prevádzkovateľom Eurojackpotu na Slovensku. ľudí vyzvala, aby si skontrolovali tikety.
Výherné čísla boli 2, 4, 16, 23 a 27, doplnené o euročísla 5 a 8.
Podobné šťastie sa zatiaľ usmialo len na jediného Slováka. Historicky prvý víťaz vyhral ešte v roku 2020 takmer 59 miliónov eur. Slovensko sa pridalo medzi krajiny zapojené do lotérie Eurojackpot v roku 2015.