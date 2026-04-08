Polícia zadržala muža, ktorý sa v Bratislave vyhrážal paralyzérom

BRATISLAVA - Bratislavská polícia v utorok (7. 4.) večer zadržala muža, ktorý sa vyhrážal použitím paralyzéra v predajni na Blagoevovej ulici a neskôr i policajnej hliadke. Vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
Ozrejmil, že hliadka bola privolaná krátko pred 21.30 h do predajne. „Podľa doterajších zistení mal muž po príchode do predajne rozbiť dve fľaše s alkoholom a po upozornení personálom, aby prestal, zobral ďalšie dve fľaše alkoholu. Následne vytiahol elektrický paralyzér, ktorý namieril na obsluhu a zapol ho, pričom z predajne odišiel,“ priblížil Pecek.
Policajné hliadky krátko nato spozorovali osobu zodpovedajúcu popisu podozrivého pri neďalekom bytovom dome. Po výzve policajtov muž otočil paralyzér smerom k hliadke a zapol ho. Policajti preto použili donucovací prostriedok - hrozbu zbraňou, muža následne spacifikovali a obmedzili mu osobnú slobodu.