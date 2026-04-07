Tvrdý odkaz z Úradu vlády: Fico informoval o ďalšej ceste do Moskvy a varuje pred rozpadom NATO!

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico opäť rozvíril hladinu slovenskej aj medzinárodnej politiky. V emotívnom videoprejave po veľkonočných sviatkoch oznámil svoje ďalšie kroky na diplomatickom poli, ktoré nepochybne vyvolajú búrlivé reakcie. Líder Smeru sa totiž chystá priamo do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva, pričom nešetril drsnou kritikou na adresu ukrajinského prezidenta Zelenského, Európskej komisie a domácej opozície.

Robert Fico potvrdil, že v rámci pripomínania si boja proti fašizmu absolvuje sériu symbolických návštev. Urobí tak v stredu (8. 4.) na bratislavskom Slavíne, neskôr v nemeckom koncentračnom tábore Dachau či 9. mája na Deň víťazstva v Moskve. V júni si pripomenie otvorenie druhého frontu v Normandii. Premiér to vyhlásil vo videu na sociálnej sieti. „Sú to dobré príležitosti na rozvíjanie myšlienky, ako posilniť ochranu mieru v týchto ťažkých vojnových časoch,“ myslí si Fico.

Podstatnú časť svojho vyhlásenia venoval premiér situácii na Ukrajine a energetickej kríze. Fico nešetril kritikou na adresu Volodymyra Zelenského, ktorého obvinil z útokov na energetickú infraštruktúru a ohrozovania bezpečnosti Európy. „Je priam neuveriteľné, ako sa ukrajinský prezident správa k žiadostiam EÚ. Doslova má celú Úniu na háku,“ vyhlásil Fico s tým, že Ukrajina podľa neho poškodzuje energetické záujmy Slovenska aj Maďarska.

Zároveň skritizoval Európsku komisiu za „ideologickú zaslepenosť“ a neschopnosť udrieť po stole. Premiér sa pozastavil nad tým, prečo EÚ poskytuje Ukrajine obrovské vojenské pôžičky, ktoré podľa neho krajina nikdy nevráti.

Varovanie pred rozpadom NATO

Fico zašiel vo svojich úvahách ešte ďalej a predpovedá možné otrasy v bezpečnostnej architektúre sveta. Pripomenul rýchly rozpad Varšavskej zmluvy a naznačil, že podobný osud môže postihnúť aj Severoatlantickú alianciu. „Mesiace varujem, že žiadna inštitúcia nie je večná. Ani EÚ, ani NATO. Ako sa do roku rozpadla Varšavská zmluva, rovnaký osud môže postihnúť aj Severoatlantickú alianciu,“ uviedol vo videu.

„Buďte si istí, že z rozhodovania o otázkach, kde je miesto Slovenska v novotvoriacom sa svetovom poriadku a bezpečnostnej architektúry Vás SMER - SSD nebude nikdy vylučovať. Práve naopak, o Váš zdravý rozum sa budeme vždy opierať,“ dodal Fico.

Obvinenia zo sabotáže

Domáca politická scéna je podľa premiéra v stave „tichej občianskej vojny“. Opozíciu, ktorú častuje výrazom „opozičné decká“, obviňuje zo sabotáže a snahy škodiť Slovensku za každú cenu. „Čo bude na konci tohto šialenstva? Budú po nás strieľať, ako sa mne stalo pred dvoma rokmi?“ pýta sa Fico v narážke na minulé udalosti.

Podľa neho budú voľby v roku 2027 o tom, či Slovensko zostane suverénnou krajinou, alebo sa stane „mopslíkom Európskej komisie“. Vláda podľa neho robí maximum pre udržanie nízkych cien palív, pričom okrem spolupráce so Slovnaftom zvažuje aj „cenové zatraktívnenie“ hromadnej dopravy, aby zmiernila dopady ropnej krízy.

Súvisiace články

Robert Fico
Fico telefonoval s Orbánom! Vyzývajú EÚ obnoviť dialóg s Ruskom a zrušiť sankcie
Domáce
FOTO Tlačová konferencia predsedu vlády
Fico otvorene kritizuje Európsku komisiu: List k cenám palív označil za politicky nehorázny, opozícia reaguje
Domáce
Premiér SR Robert Fico.
Fico si v novom VIDEU kopol takmer do každého! Snem PS, opozícia a prieskumy... Najviac si zgustol na eurokomisii!
Domáce
Veľký ZVRAT v novom
Veľký ZVRAT v novom PRIESKUME: Smer opäť na vrchole, PS padá... Fico vyhral aj v ďalšom rebríčku!
Domáce

Tlačová konferencia SaS: Ficovej Potemkinovej dedine pri Šuranoch neverí už ani Taraba
Tlačová konferencia SaS: Ficovej Potemkinovej dedine pri Šuranoch neverí už ani Taraba
Slovo ako dedičstvo spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej
Slovo ako dedičstvo spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej
Mirgová si s exmanželom rozumie lepšie ako kedykoľvek predtým! Speváčka otvorene: Návrat k sebe?
Mirgová si s exmanželom rozumie lepšie ako kedykoľvek predtým! Speváčka otvorene: Návrat k sebe?
Muž z Nitry skončil
Muž z Nitry skončil za vandalizmus vo väzbe: Teraz čelí obvineniu
Tvrdý odkaz z Úradu
Tvrdý odkaz z Úradu vlády: Fico informoval o ďalšej ceste do Moskvy a varuje pred rozpadom NATO!
Domáce
FOTO TRAGÉDIA na východe: Z
TRAGÉDIA na východe: Z havarovaného auta vychádzal dym, vodiča sa nepodarilo zachrániť
Domáce
Hasiči v Žilinskom kraji mali rušný týždeň: Najčastejšie zasahovali pri nehodách a požiaroch
Hasiči v Žilinskom kraji mali rušný týždeň: Najčastejšie zasahovali pri nehodách a požiaroch
Šok v meste Dobrjanka!
Šok v meste Dobrjanka! Žiak smrteľne zranil nožom svoju triednu učiteľku
Zahraničné
FOTO Ďalšie železničné NEŠŤASTIE: Po
Ďalšie železničné NEŠŤASTIE: Po nehode rýchlovlaku hlásia obeť a množstvo zranených! Na miesto smeruje minister
Zahraničné
Zásah Ruska a Ukrajiny
Zásah Ruska a Ukrajiny do volieb? Maďari sa väčšmi obávajú
Zahraničné
V Poľsku sa obávajú
V Poľsku sa obávajú vojny: Katolícka cirkev pripravuje plán pre krízy
Zahraničné

Ubehol rok od smrti
Ubehol rok od smrti Aničky Slováčkovej: Dáda sa prehrabáva v krabiciach a... na toto nemá silu!
Zahraniční prominenti
Let's Dance, Ján
Ján Koleník ukázal rodinu a žiadal o odpustenie: Moji zlatí...
Domáci prominenti
Cardi B a Offset
Hrozivý incident exmanžela Cardi B: Bol postrelený!
Zahraniční prominenti
kráľovská rodina
Princezná Charlotte akoby mame z oka vypadla: FOTO Je krásna!
Zahraniční prominenti

NAJBOHATŠÍ muž sveta na
NAJBOHATŠÍ muž sveta na 90 minút? Pozrite sa, ako dopadol Američan, ktorý našiel na konte ROZPRÁVKOVÝ MAJETOK!
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Dôkaz, na ktorý sme čakali desaťročia: ČIERNE DIERY sa správajú presne tak, ako predpovedal GÉNIUS
Zaujímavosti
Pár si užíval intímne
Miesto posledného odpočinku premenili na BRLOH: VIDEO Mysleli si, že ich nikto nevidí! Žena ich natočila IN FLAGRANTI
Zaujímavosti
Toto sú prvé signály
Toto sú prvé signály na očiach po 40-ke, ktoré môžu súvisieť s mozgom, pečeňou alebo cievami
vysetrenie.sk

Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce

Pozor, štartuje jarná údržba tunelov: Tieto zmeny môžu vodičov nepríjemne zaskočiť!
Pozor, štartuje jarná údržba tunelov: Tieto zmeny môžu vodičov nepríjemne zaskočiť!
2 scenáre, ktoré ešte tento rok hrozia Slovensku: Dočkáme sa zmeny vlády či vyrovnaného rozpočtu?
2 scenáre, ktoré ešte tento rok hrozia Slovensku: Dočkáme sa zmeny vlády či vyrovnaného rozpočtu?
Národniari idú tvrdo po zneužívaní umelej inteligencie: Za
Národniari idú tvrdo po zneužívaní umelej inteligencie: Za "deepfake" má po novom hroziť basa!
Priemerný dôchodok takmer 800 eur mesačne? Pozrite sa, koľko seniori na Slovensku v skutočnosti dostávajú!
Priemerný dôchodok takmer 800 eur mesačne? Pozrite sa, koľko seniori na Slovensku v skutočnosti dostávajú!

Dôležitá správa pre Nemca a celé New Jersey: V klube sa rozhodli pre zásadný krok
Dôležitá správa pre Nemca a celé New Jersey: V klube sa rozhodli pre zásadný krok
NHL
VIDEO Kapitán Lobotka po šlágri oslavuje: Neapol v súboji s AC Miláno spasil striedajúci žolík
VIDEO Kapitán Lobotka po šlágri oslavuje: Neapol v súboji s AC Miláno spasil striedajúci žolík
Serie A
Slovan prelomil neuveriteľnú kliatbu: Priznám sa, že som o tejto sérii ani nevedel
Slovan prelomil neuveriteľnú kliatbu: Priznám sa, že som o tejto sérii ani nevedel
Tipsport liga
VIDEO Černák bol pri významnom jubileu: Kučerov sa zaradil k veľkým legendám NHL
VIDEO Černák bol pri významnom jubileu: Kučerov sa zaradil k veľkým legendám NHL
NHL

Morgan už má 25 rokov motory BMW, nemohlo to dopadnúť lepšie
Morgan už má 25 rokov motory BMW, nemohlo to dopadnúť lepšie
Zaujímavosti
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Novinky
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme

Ako ušetriť z výplaty stovky eur: Tajomstvo je jednoduché a začína nákupným zoznamom
Ako ušetriť z výplaty stovky eur: Tajomstvo je jednoduché a začína nákupným zoznamom
Rady, tipy a triky
Ak sa vám v živote podarilo dosiahnuť týchto 5 vecí, ste skutočne úspešný
Ak sa vám v živote podarilo dosiahnuť týchto 5 vecí, ste skutočne úspešný
Motivácia a inšpirácia
Ste negativisti? Objavte spôsob, ako vyjsť zo začarovaného kruhu a zmeniť svoj pracovný život
Ste negativisti? Objavte spôsob, ako vyjsť zo začarovaného kruhu a zmeniť svoj pracovný život
Motivácia a inšpirácia
10 vecí, ktoré v starobe najviac ľutujeme – a ako sa im vyhnúť už dnes
10 vecí, ktoré v starobe najviac ľutujeme – a ako sa im vyhnúť už dnes
Motivácia a inšpirácia

Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Torty
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Jednohubky

Rusko si strelilo do vlastnej nohy. V snahe ovládnuť internet uvrhlo časť krajiny do digitálneho chaosu
Rusko si strelilo do vlastnej nohy. V snahe ovládnuť internet uvrhlo časť krajiny do digitálneho chaosu
Správy
Euro-Office mal byť európskou odpoveďou na Microsoft Office. Projekt, ktorý mal ukázať suverenitu EÚ, sa rýchlo zamotal
Euro-Office mal byť európskou odpoveďou na Microsoft Office. Projekt, ktorý mal ukázať suverenitu EÚ, sa rýchlo zamotal
Správy
Pri stavbe školy objavili stavbári pravdepodobne najväčší posvätný areál v celej Rímskej ríši
Pri stavbe školy objavili stavbári pravdepodobne najväčší posvätný areál v celej Rímskej ríši
História
Cena jedného amerického vojaka: Koľko stála záchranná operácia v Iráne?
Cena jedného amerického vojaka: Koľko stála záchranná operácia v Iráne?
Moderná vojna a konflikty

5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Kúpeľne ako stvorené na dobrý relax: 8 inšpiratívnych dizajnov, ktoré vyzerajú ako domáce wellness
Kúpeľne ako stvorené na dobrý relax: 8 inšpiratívnych dizajnov, ktoré vyzerajú ako domáce wellness

Trávnik a rýchle riešenia kríz: Čo s holými miestami, plesňou a machom?
Trávnik a rýchle riešenia kríz: Čo s holými miestami, plesňou a machom?
Záhrada
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Okrasná záhrada
5 najväčších mýtov o jarnom trávniku, ktorým netreba veriť
5 najväčších mýtov o jarnom trávniku, ktorým netreba veriť
Okrasná záhrada
Mali len pár hodín na rozhodnutie: Ako manželia zachránili ruinu z roku 1870 a dali jej nový život
Mali len pár hodín na rozhodnutie: Ako manželia zachránili ruinu z roku 1870 a dali jej nový život
Chalupa

Trendy, ktoré ovládli ulice Paríža: Pozriete sa, čo kraľuje jari 2026
Móda
Trendy, ktoré ovládli ulice Paríža: Pozriete sa, čo kraľuje jari 2026
Ďalšie železničné NEŠŤASTIE: Po
Zahraničné
Ďalšie železničné NEŠŤASTIE: Po nehode rýchlovlaku hlásia obeť a množstvo zranených! Na miesto smeruje minister
TRAGÉDIA na východe: Z
Domáce
TRAGÉDIA na východe: Z havarovaného auta vychádzal dym, vodiča sa nepodarilo zachrániť
Tvrdý odkaz z Úradu
Domáce
Tvrdý odkaz z Úradu vlády: Fico informoval o ďalšej ceste do Moskvy a varuje pred rozpadom NATO!
Modžtabá Chameneí
Zahraničné
Aktuálne SPRÁVY o novom iránskom vodcovi: Je v kritickom stave! Denník hovorí o kóme

Ďalšie zo Zoznamu