Tvrdý odkaz z Úradu vlády: Fico informoval o ďalšej ceste do Moskvy a varuje pred rozpadom NATO!

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico opäť rozvíril hladinu slovenskej aj medzinárodnej politiky. V emotívnom videoprejave po veľkonočných sviatkoch oznámil svoje ďalšie kroky na diplomatickom poli, ktoré nepochybne vyvolajú búrlivé reakcie. Líder Smeru sa totiž chystá priamo do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva, pričom nešetril drsnou kritikou na adresu ukrajinského prezidenta Zelenského, Európskej komisie a domácej opozície.
Robert Fico potvrdil, že v rámci pripomínania si boja proti fašizmu absolvuje sériu symbolických návštev. Urobí tak v stredu (8. 4.) na bratislavskom Slavíne, neskôr v nemeckom koncentračnom tábore Dachau či 9. mája na Deň víťazstva v Moskve. V júni si pripomenie otvorenie druhého frontu v Normandii. Premiér to vyhlásil vo videu na sociálnej sieti. „Sú to dobré príležitosti na rozvíjanie myšlienky, ako posilniť ochranu mieru v týchto ťažkých vojnových časoch,“ myslí si Fico.
Podstatnú časť svojho vyhlásenia venoval premiér situácii na Ukrajine a energetickej kríze. Fico nešetril kritikou na adresu Volodymyra Zelenského, ktorého obvinil z útokov na energetickú infraštruktúru a ohrozovania bezpečnosti Európy. „Je priam neuveriteľné, ako sa ukrajinský prezident správa k žiadostiam EÚ. Doslova má celú Úniu na háku,“ vyhlásil Fico s tým, že Ukrajina podľa neho poškodzuje energetické záujmy Slovenska aj Maďarska.
Zároveň skritizoval Európsku komisiu za „ideologickú zaslepenosť“ a neschopnosť udrieť po stole. Premiér sa pozastavil nad tým, prečo EÚ poskytuje Ukrajine obrovské vojenské pôžičky, ktoré podľa neho krajina nikdy nevráti.
Varovanie pred rozpadom NATO
Fico zašiel vo svojich úvahách ešte ďalej a predpovedá možné otrasy v bezpečnostnej architektúre sveta. Pripomenul rýchly rozpad Varšavskej zmluvy a naznačil, že podobný osud môže postihnúť aj Severoatlantickú alianciu. „Mesiace varujem, že žiadna inštitúcia nie je večná. Ani EÚ, ani NATO. Ako sa do roku rozpadla Varšavská zmluva, rovnaký osud môže postihnúť aj Severoatlantickú alianciu,“ uviedol vo videu.
„Buďte si istí, že z rozhodovania o otázkach, kde je miesto Slovenska v novotvoriacom sa svetovom poriadku a bezpečnostnej architektúry Vás SMER - SSD nebude nikdy vylučovať. Práve naopak, o Váš zdravý rozum sa budeme vždy opierať,“ dodal Fico.
Obvinenia zo sabotáže
Domáca politická scéna je podľa premiéra v stave „tichej občianskej vojny“. Opozíciu, ktorú častuje výrazom „opozičné decká“, obviňuje zo sabotáže a snahy škodiť Slovensku za každú cenu. „Čo bude na konci tohto šialenstva? Budú po nás strieľať, ako sa mne stalo pred dvoma rokmi?“ pýta sa Fico v narážke na minulé udalosti.
Podľa neho budú voľby v roku 2027 o tom, či Slovensko zostane suverénnou krajinou, alebo sa stane „mopslíkom Európskej komisie“. Vláda podľa neho robí maximum pre udržanie nízkych cien palív, pričom okrem spolupráce so Slovnaftom zvažuje aj „cenové zatraktívnenie“ hromadnej dopravy, aby zmiernila dopady ropnej krízy.