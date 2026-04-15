AKTUÁLNE Vláda zvažuje navýšiť limity na NAFTU! Fico sa zatiaľ snaží komunikovať s novým lídrom Maďarska

BRATISLAVA - Pohonných látok na Slovensku je dostatok, rafinéria Slovnaft nabieha na plný výkon. Vláda naďalej ponechá obmedzenie, pokiaľ ide o objem nafty, ktorý sa môže natankovať do vozidla. Uvažuje sa však o zvýšení limitov aj z hľadiska objemu, aj z hľadiska sumy. Pokiaľ ide o ropovod Družba, vládny kabinet vyvíja aktivity na komunikáciu s novozvolenou politickou reprezentáciou Maďarska. Platí naďalej, že Slovnaft nevyváža žiadnu naftu na územie Ukrajiny. Uviedol to počas stredajšieho rokovania vlády premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Tým, že sme robili zmenu vo vládnom nariadení, ktoré sa dotýkalo ropnej krízy, už dnes si Slovnaft opätovne plní svoje dodávateľské povinnosti voči Maďarsku a voči Českej republike. Platí však naďalej, že Slovnaft nevyváža žiadnu naftu na územie Ukrajiny,“ priblížil.
Pre vládu SR je podľa Fica naďalej prioritou znovuotvorenie ropovodu Družba. „Aj preto veľmi pozorne sledujeme vyjadrenia víťaznej politickej reprezentácie v Maďarsku, ktoré sú podľa môjho názoru pre nás pozitívne. Ja sa už pokúšam o priamy kontakt s predsedom strany Tisza, pretože chcem mať istotu, že pokiaľ ide o ropovodu Družba, Slovensko a Maďarsko pôjdu stále vedľa seba a že budú bojovať za otvorenie tohto ropovodu,“ podčiarkol.
„Do toho všetkého prichádzajú nejaké správy priamo z Ukrajiny, ktorá avizuje, že by na konci apríla niečo mohlo byť, ale takýchto vyjadrení sme tu už mali neúrekom, preto neberieme tieto vyjadrenia s plnou vážnosťou,“ uviedol. Pokiaľ ide o situáciu s pohonnými látkami, Slovnaft ako dominantný hráč poskytol podľa premiéra správu, že plynulosť zásobovania ropnými produktmi je zabezpečená.
„Diskutovali sme, keďže piatok (17. 4.) sa končí účinnosť vládneho nariadenia, či toto vládne nariadenie budeme predlžovať z hľadiska účinnosti. Jedna vec je, na ktorej sme dohodnutí, že ponecháme naďalej obmedzenie, pokiaľ ide o celkový objem nafty, ktorú môže natankovať niekto do nákladného auta, ale s tým, že zvýšime tieto limity. Hovorili sme o tom so Slovnaftom, nevidí v tom nejaký zásadný problém. Preto, ak budeme robiť zmenu tohto vládneho nariadenia, je vysoká pravdepodobnosť, že pôjdeme do zvýšenia týchto dvoch limitov,“ avizoval.
„A zostáva ešte jeden faktor, a to sú dvojité ceny pohonných látok. Myslíme si, že rozhodnutie o dvojitom označovaní cien bude naďalej platiť,“ dodal predseda vlády.
Saková informovala, že 14. apríla dostal jej rezort z Bruselu predbežné informácie o energetickom balíku Európskej komisie (EK). „To znamená, že EK má budúci týždeň predstaviť balík opatrení v oblasti energetiky zameraný na krátkodobé a dlhodobé riešenia, čo sa týka energetickej krízy,“ doplnila. „Očakávame, že jednotlivé návrhy Komisie, ktoré nám predstaví budúci týždeň, možno nebudú až také prelomové a možno nebudú až také operatívne, ako by sme všetci očakávali. Ale pozitívom je, že dávajú určitú flexibilitu jednotlivým štátom EÚ vyrovnať sa s energetickými šokmi,“ dodala Saková.
„Slovnaft je zabezpečený, čo sa týka májových dodávok ropy. V súčasnosti spracovávame ropu z Líbye a zo Saudskej Arábie, sme takmer na maximálnom spracovaní. Toto maximálne spracovanie je však čiastočne obmedzené tým, že nespracovávame ruskú ropu, na ktorú je projektovaný Slovnaft. Spracovávame iné, alternatívne typy ropy. Zároveň sme informovali vládu o zabezpečení dodávok čerpacích staníc na Slovensku,“ doplnil predseda Predstavenstva Slovnaftu Gabriel Szabó.
Spoločnosť Slovnaft sa podľa šéfa Slovnaftu zaviazala voči Európskej únii, aj voči slovenskej spoločnosti, že svoje technologické zmeny ukončí v roku 2027. „Vtedy budeme schopní prevádzkovať Slovnaft na 100 % s inými ropami,“ uzavrel Szabó.