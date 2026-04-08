Juraj Blanár víta prímerie na Blízkom východe: Apeluje na mierové rokovania

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) víta ohlásené prímerie na Blízkom východe, ktoré sa podarilo dosiahnuť vďaka intenzívnej diplomatickej práci sprostredkovateľov. Apeluje na ďalšie mierové rokovania. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Prímerie ako prvý krok k mieru
„Dohoda o dvojtýždňovom prerušení vojenských aktivít je dôležitým krokom, ktorý však musí smerovať k ďalším intenzívnym diplomatickým rokovaniam všetkých zainteresovaných strán s cieľom dosiahnuť trvalý a komplexný mier v celom regióne vrátane Libanonu,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.
Kľúčová bezpečnosť a Hormuzský prieliv
Bezpečnosť v regióne širšieho Perzského zálivu je podľa jeho slov kľúčovým predpokladom pre stabilitu globálnych energetických trhov a medzinárodnej námornej dopravy. „Je nevyhnutné čo najskôr obnoviť bezpečnú plavbu cez Hormuzský prieliv, aby bol tento strategický uzol opäť dostupný pre medzinárodný transfer ropy, zemného plynu a ďalších produktov,“ zdôraznil minister.
Blanár zároveň vyzval k návratu k diplomacii založenej na rešpektovaní a dodržiavaní medzinárodného práva a princípov Charty Organizácie Spojených národov. „Dialóg a mierové rokovania sú jediná cesta k deeskalácii a udržateľnému mieru,“ skonštatoval.
Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ medzi USA a Iránom, v noci na stredu oznámil, že obe krajiny súhlasili s jeho návrhom na okamžitý dvojtýždňový pokoj zbraní. Dohoda zahŕňa aj otvorenie Hormuzského prielivu.