Zomrel významný horolezec a bývalý šéf SHS James! Bol členom prvej slovenskej expedície na Mount Everest

BRATISLAVA - Vo veku 86 rokov zomrel významný horolezec a bývalý predseda Slovenského horolezeckého spolku (SHS) James Marián Šajnoha. Spolok o tom informoval na sociálnej sieti. Šajnoha bol členom prvej slovenskej expedície na Mount Everest v roku 1984.

Šajnoha sa narodil v roku 1939, horolezectvu sa venoval od roku 1960. „Vo Vysokých Tatrách vyliezol viac ako 300 výstupov, liezol na Kaukaze, v Alpách, zúčastnil sa aj na horolezeckých expedíciách do vysokých hôr – Hindukúš a Himaláje. V roku 1978 bol vedúcim expedície na severný vrchol Nanga Parbatu, ktorá vzbudila ohlas v celom horolezeckom svete,“ napísal SHS James.

 
 

V roku 1990 sa Šajnoha podieľal na obnovení SHS James a bol zvolený za jeho predsedu. Do roku 2012 pôsobil v Horolezeckej škole Encián. Publikoval články v odborných aj populárnych časopisoch, napísal viaceré učebné texty. Je spoluautorom knihy 100 rokov James, ktorá vyšla pri príležitosti jubilea slovenského horolezeckého spolku.

