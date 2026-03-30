Dovolenka sa zmenila na tragédiu: Už siedmy Brit zomrel po pobyte v luxusnom hoteli na Kapverdách

LONDÝN - Britský turista po návrate z luxusného rezortu vážne ochorel a po týždňoch komplikácií zomrel. Nejde pritom o ojedinelý prípad.
Siedma obeť za posledné roky
Na Kapverdách pribudol ďalší tragický prípad britského dovolenkára. Muž vo veku okolo päťdesiatky zomrel po zdravotných komplikáciách, ktoré sa uňho objavili počas pobytu v päťhviezdičkovom rezorte, píše Daily Star.
Išlo už o siedme úmrtie britského turistu od roku 2023, pričom všetky prípady spája náhle zhoršenie zdravotného stavu počas alebo krátko po dovolenke na ostrove Sal.
Z dovolenky rovno do zdravotných problémov
Muž pricestoval na Kapverdy so svojou manželkou v auguste minulého roka. Pobyt v luxusnom hoteli ich vyšiel na viac než 6-tisíc libier a mal byť oddychom po odchode do dôchodku.
Len dva dni po príchode sa však objavili prvé problémy – silné bolesti brucha, hnačky a vracanie. Jeho stav sa počas celého pobytu nezlepšil.
Po návrate domov ťažkosti pretrvávali a jeho zdravotný stav sa postupne zhoršoval. V októbri skončil v nemocnici, kde sa jeho stav ďalej komplikoval.
Začiatkom novembra 2025 muž zomrel na zlyhanie viacerých orgánov.
Manželka opisuje šokujúce skúsenosti
Jeho manželka, ktorá si želala zostať v anonymite, priznala, že druhá návšteva rezortu bola úplne iná než prvá. „Hneď po príchode sme mali pocit, že sa tam všetko zmenilo. Nečakali sme takú nízku úroveň služieb za tie peniaze,“ uviedla.
Dodala, že choroba úplne zničila ich dovolenku a najväčším šokom bolo, že problémy pokračovali aj po návrate domov. „Nikdy by nám nenapadlo, že obyčajná dovolenka sa skončí takouto tragédiou,“ povedala. „Chcem, aby sa o tom vedelo, aby si ľudia dali pozor.“
Prípady pribúdajú, právnici hovoria o stovkách chorých
Prípad nie je ojedinelý. Právnická firma Irwin Mitchell zastupuje rodiny viacerých obetí a zároveň eviduje viac než 1700 dovolenkárov, ktorí po pobyte na Kapverdách ochoreli.
Medzi obeťami sú aj ďalší Briti, ktorí zomreli po podobných zdravotných komplikáciách v rôznych rezortoch na ostrovoch Sal a Boa Vista.
Vyšetrovanie a podozrivá baktéria
Úrady na Kapverdách potvrdili výskyt zdravotných problémov u turistov a začali rozsiahle vyšetrovanie. Skúmali vzorky vody, potravín aj prostredia v hoteloch.
V niektorých prípadoch sa objavila baktéria shigella, ktorá sa prenáša kontaminovanou vodou alebo jedlom a môže spôsobiť vážne infekcie.
Hoci úrady tvrdia, že nejde o oficiálnu epidémiu, prijali opatrenia – sprísnili hygienické kontroly a dezinfekciu potravín.
Varovanie pre cestovateľov
Odborníci upozorňujú, že podobné ochorenia netreba podceňovať. Infekcie tráviaceho traktu môžu mať vážne následky a v extrémnych prípadoch viesť až k smrti.
Cestovateľom odporúčajú konzumovať len dôkladne tepelne upravené jedlá, piť balenú vodu a vyhýbať sa surovej zelenine či neovereným zdrojom potravín.
Zároveň vyzývajú organizátorov zájazdov aj miestne úrady, aby zabezpečili vyššie hygienické štandardy.