Súd rozhodol: Juraj Kliment zostáva sudcom, návrh ministra na jeho odvolanie neprešiel

BRATISLAVA - Sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment ostáva vo funkcii sudcu. V utorok o tom rozhodol Najvyšší správny súd (NSS) SR. Odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), ktorý žiadal jeho zbavenie funkcie sudcu, tak zamietol ako nedôvodné. Rozhodnutie odvolacieho senátu NSS je právoplatné.
NSS uznal minulý rok Klimenta za vinného v súvislosti s jeho výrokom o „zdvihnutom prste“. Trest mu však neuložil. Zo zvyšku disciplinárneho návrhu ho súd oslobodil. Susko však podal voči rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho senátu odvolanie. Spochybnil v ňom napríklad výpoveď poslankyne Národnej rady SR a exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS), ktorú navrhol vypočuť Kliment. Odôvodnenie rozhodnutia prvostupňového senátu bolo podľa ministra zmätočné. NSS sa podľa Suska tiež nevysporiadal s tým, že Kliment vzal advokáta Mareka Paru do väzby skôr, ako rozhodol o Parovej sťažnosti proti nevylúčeniu sa z vykonávania úkonov trestného konania v Parovom prípade.
Kliment zopakoval, že podanie disciplinárneho návrhu bolo aktom pomsty. Spolu so svojím právnym zástupcom Matúšom Harkabusom žiadal odvolanie zamietnuť ako nedôvodné.
Disciplinárny návrh podal na Klimenta minister spravodlivosti Susko. Celkovo sa týkal troch skutkov z roku 2022, ktoré súvisia s rozhodnutím Klimenta o vzatí advokáta Mareka Paru do väzby ešte pred tým, ako bolo rozhodnuté o Parovej sťažnosti proti nevylúčeniu Klimenta z vykonávania úkonov trestného konania v jeho prípade, a taktiež so sudcovým verejne dostupným výrokom, ktorý súvisel s Parovou trestnou vecou. Kliment na začiatku prvostupňového disciplinárneho procesu vyhlásil, že sa cíti byť nevinný a považuje sa skôr za poškodeného.