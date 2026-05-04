Fico pod paľbou kritiky: Sudcovia hovoria o pokuse zastrašiť Záleskú trestným oznámením

BRATISLAVA - Tlačové vyhlásenie predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) o podaní trestného oznámenia na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú a navádzanie predsedu tohto súdu na podanie disciplinárneho návrhu pre jej postup a rozhodovanie vo veci obžalovaného Dušana K. je neprípustný pokus vládnej moci o zastrašenie sudcov Slovenskej republiky pre nezávislý a nestranný výkon ich ústavného poslania. Vyplýva to z výzvy sudcu Najvyššieho súdu (NS) SR Juraja Klimenta na ochranu a obranu nezávislosti súdnej moci pred útokmi predsedu vlády Roberta Fica, o ktorej informoval TASR. Výzvu doteraz podporili desiatky sudcov.
Výzva na obranu sudcov
„Toto nie je útok len na Pamelu Záleskú, ale na každého sudcu a sudkyňu každého súdu a celé súdnictvo. Súdna rada si tento útok nevšimla, ale my ostatní prestaňme mlčať. Podpisom tejto výzvy dajme verejnosti najavo, že nezávislosť je pre nás najvyššia hodnota a nenecháme si ju vziať,“ vyzval Kliment. Dodal, že súdnictvo je vykonávané nezávislými sudkyňami a sudcami a každý útok proti ich nezávislosti je ohrozením a významným oslabením právneho štátu.
Premiér koncom apríla potvrdil rozhodnutie podať trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú. Argumentoval podozreniami zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa pri rozhodovaní o vine a treste pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K.
Premiér krok avizoval už skôr
Podanie trestného oznámenia avizoval predseda vlády už na tlačovej konferencii 10. apríla. Záleská vtedy v reakcii na premiérove vyjadrenia uviedla, že nebude reagovať na výroky politikov alebo obžalovaných osôb či ich právnych zástupcov. Pre sudcu je podľa nej dôležité, čo odznie v súdnej sieni, a nie na tlačových besedách alebo v médiách.
Najvyšší súd SR 11. decembra 2025 rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti v prípade Dušana K. Zrušil dovtedy právoplatný rozsudok NS SR z roku 2022, ako aj rozsudok ŠTS z roku 2021. NS SR odsúdil v máji 2022 Dušana K. na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur. ŠTS mu v septembri 2021 pôvodne uložil 14-ročný trest väzenia.