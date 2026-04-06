Zverejnili nový rebríček TOP škôl na Slovensku: Tesne pri vrchole je aj Zemplín či Žilina, našli ste tu svoju?

BRATISLAVA/ŽILINA/MICHALOVCE - Vzdelanie je jednou z prvoradých vecí, ktorej by rodičia mali venovať pozornosť. To, kde a v akej forme ho vaše dieťa dostane je tiež kľúčové. Ak si chcete urobiť predbežný prehľad, vedzte, že rebríček top škôl na Slovensku vám otvorí obzory. Ten sa zameral na tie školy, ktoré v indexe dosiahli najlepšie výsledky. Výnimkami nie sú ani školy zo Zemplína či zo severu Slovenska.
Rebríček na svojom webe vypracoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).
Tak ako každý rok, aj teraz analytici INEKO pripravili rebríček najlepších základných a stredných škôl na Slovensku, vrátane gymnázií. Zostavenie rebríčkov spočíva z výsledkov žiakov v Testovaní 9, školských olympiádach a ďalších ukazovateľov. Index sa teda prioritne zostavoval z týchto výstupov.
Najlepšie základné školy
Prvé miesto si zabrala Základná škola na Mudroňovej ulici v Bratislave. Tá si okrem iného medziročne výrazne polepšila a z piatej priečky sa dostala na samý vrch. Zaujímavé je aj druhé miesto, ktoré neobsadila škola ani z Košíc či Bratislavy. Je to srdce Zemplína a ide o Základnú školu Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach. Tretie miesto patrí Základnej škole na Kollárovej ulici vo Svätom Jure.
Najlepšie gymnáziá
Nasleduje kategória, kde má Bratislava tak trochu "monopol" a obsadila hneď niekoľko popredných miest. Ide totiž o kategóriu najlepších gymnázií, kde sa na samom vrchu nachádza Gymnázium na Grösslingovej ulici 18 v Bratislave. Nasleduje populárne Gymnázium Jura Hronca v bratislavskom Ružinove a tretia je Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici v bratislavskom Novom Meste. V rebríčku sa tiež nachádza košické Gymnázium Poštová či Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici a Gymnázium na Varšavskej ulici v Žiline.
Najlepšie stredné odborné školy
Stredné odborné školy majú tiež svoju vlastnú kategóriu. Na prvom mieste sa umiestnila Obchodná akadémia na Kukučínovej ulici 2 v Trnave. Truhou je tiež Obchodná akadémie, ale na Veľkej okružnej ulici 32 v Žiline. Treťou je Súkromná spojená škola na Ulici Svätého Štefana 36 v Štúrove. V rebríčku sú aj stredné odborné školy z Popradu, Dubnice nad Váhom, Prešova či Nitry.