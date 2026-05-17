Nová sezóna s trpkou príchuťou: Štúrovský Vadaš otvára bazény, po kauze s amébou je bez riaditeľa

ŠTÚROVO - Na termálnom kúpalisku Vadaš v Štúrove sa začala letná turistická sezóna. Bazénový areál bude v prevádzke do 20. septembra. Plná prevádzka všetkých bazénov, toboganov a ďalších atrakcií bude zabezpečená od 1. júna do 31. augusta, informoval primátor Štúrova Eugen Szabó. Staré kúpalisko bude v prevádzke v júli a auguste, wellness a relax centrum sú v prevádzke celoročne.
Minuloročná sezóna bola pre štúrovské kúpalisko mimoriadne náročná. Poznamenalo ju nečakané dočasné uzatvorenie bazénového areálu i dlhotrvajúce nepriaznivé počasie. Kúpalisko bolo uzatvorené od 15. júna do 8. júla. Dôvodom bolo skúmanie vzoriek vody na kúpalisku, kde sa zúčastnil na plaveckom výcviku 11-ročný chlapec. Ten podľahol nákaze smrteľným parazitom Naegleria fowleri.
Kúpalisko bolo dočasne uzavreté
Hygienici kúpalisko zatvorili a vykonali opakované kontroly a odbery vzoriek vody. Vo vyšetrovaných vzorkách vody sa výskyt mikroorganizmu Naegleria fowleri nepotvrdil, informoval v novembri minulého roka Úrad verejného zdravotníctva SR. „Táto informácia znamená, že v danej vyšetrovanej vzorke, odobranej v danom čase a na danom mieste, nebola Naegleria fowleri laboratórne potvrdená alebo bola pod detekovateľnou hranicou, čo nevylučuje, že sa mohla nachádzať na iných miestach,“ uviedol úrad.
Prípadom sa zaoberá polícia. Krajská prokuratúra dala pokyn na opätovné začatie trestného stíhania a vykonanie ďalších procesných úkonov, potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.
Finančný prepad
Kauza ovplyvnila aj hospodárenie kúpaliska v minulom roku. Spoločnosť Vadaš zaznamenala stratu vo výške 549.979 eur, v predchádzajúcom roku skončila v zisku 1.231.802 eur. Tržby medziročne poklesli z 8.508.406 eur na 6.403.310 eur. Výnosy z hospodárskej činnosti sa znížili z 8.637.109 eur na 6.582.007 eur. Náklady na hospodársku činnosť stúpli zo 7.035.772 eur na 7.099.159 eur.
Odstup riaditeľa
Dlhoročný riaditeľ kúpaliska Endre Hogenbuch odstúpi z funkcie riaditeľa k 31. máju tohto roka. Skonštatoval, že odchádza z vlastnej vôle a pripustil, že na jeho rozhodnutie mal nepriamy vplyv aj minuloročný incident s amébou. Vylúčil však, že by za jeho odchodom stáli obavy z hospodárskeho vyšetrovania hlavným kontrolórom mesta. „Všetky hospodárske záležitosti Vadašu sú v poriadku, situácia spoločnosti je stabilná a žiadne závažné nezrovnalosti kontrola nezistí,“ povedal.
Na pozíciu riaditeľa vyhlásilo mesto Štúrovo výberové konanie. Jeho prvé kolo nebolo úspešné, mestskí poslanci preto rozhodli o vyhlásení novej súťaže s upravenými podmienkami. Mestské zastupiteľstvo zároveň rozhodlo, že riadenie Vadašu dočasne prevezmú konatelia Alena Podhorská a Milan Kilár.