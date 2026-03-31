Polícia odmieta kritiku SaS: Pri výbuchoch bankomatov koná, tvrdenia o nečinnosti označila za klamstvo

BRATISLAVA - Polícia sa prípadmi výbuchov bankomatov na území Slovenska intenzívne zaoberá, dôkazom toho sú viaceré objasnené prípady. Zároveň odmietla tvrdenia o nečinnosti, považuje ich za nepravdivé, zavádzajúce a poškodzujúce dôveru verejnosti v činnosť Policajného zboru (PZ). Uviedol to v utorok odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ v reakcii na brífing opozičnej SaS, podľa ktorej polícia pri vyšetrovaní tzv. bankomatovej mafie zlyháva.
„Od prvého momentu evidencie týchto skutkov vykonávame intenzívne operatívno-pátracie a vyšetrovacie úkony s cieľom odhaliť páchateľov a zabrániť ďalšej trestnej činnosti. Dôkazom toho sú objasnené viaceré prípady a objasnenie ďalších je predmetom intenzívneho vyšetrovania,“ uviedla polícia. Do vyšetrovania týchto prípadov sú podľa nej zapojené špecializované zložky PZ, vytvorili tiež špecializovaný vyšetrovací tím. Policajti zároveň podotkli, že poškodzovanie bankomatov nie je výlučne na Slovensku a ide o vysoko sofistikovanú formu trestnej činnosti s nadnárodným prvkom.
„Polícia ubezpečuje verejnosť, že na týchto prípadoch intenzívne pracuje, avšak aktuálne nie je možné zverejňovať konkrétne kroky a informácie, ktoré realizuje. Tento štandardný postup nemožno verejne interpretovať ako nečinnosť. Naopak, PZ prijal viaceré nevyhnutné opatrenia smerujúce k zvýšeniu objasnenosti tejto kriminality,“ podotkli policajti s tým, že účinný boj proti tejto forme kriminality vyžaduje aj preventívne opatrenia zo strany bankového sektora, čo pomohlo znížiť pokusy o útoky v niektorých regiónoch i objasnenie niektorých skutkov. „PZ si je vedomý závažnosti tejto trestnej činnosti a uisťuje občanov, že ochrana ich bezpečnosti a majetku je naďalej jednou z jeho najvyšších priorít,“ dodala polícia.
PZ podľa opozičnej SaS zlyháva pri riešení tzv. bankomatovej mafie. Tvrdí, že je to dôsledkom situácie v polícii. Poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Juraj Krúpa v utorok na brífingu informoval, že bude žiadať, aby prezidentka PZ Jana Maškarová a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) prišli na brannobezpečnostný výbor a informovali o reálnej situácii v PZ a ako sa mieni riešiť organizovaný zločin a korupcia.