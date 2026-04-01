Veľké NOVINKY v prípade dôležitej dávky od štátu: Získa ju viac ľudí ako doteraz! Tým však zmeny nekončia

BRATISLAVA - Nárok na dávku ošetrovné bude môcť od 1. júla 2026 získať viac ľudí než v súčasnosti. Novela zákona o sociálnom poistení rozšírila okruh osôb s nárokom na krátkodobé aj dlhodobé ošetrovné o chorú manželku či manžela rodiča alebo osvojiteľa, ako aj o chorých osvojiteľov a ich príbuzných.
Zmeny mali byť pôvodne účinné už o 1. apríla, no parlament posunul nakoniec účinnosti zákona na 1. júl 2026. Nová právna úprava zjednodušuje postup pri striedaní členov rodiny počas dlhodobého ošetrovania chorého člena rodiny. "Pri 90-dňovej dávke ošetrovné sa poistenci pri starostlivosti o chorého budú môcť po 30-dňoch vystriedať prostredníctvom elektronického formulára – nebudú už musieť navštevovať a o potvrdenia k dávke žiadať ošetrujúceho lekára chorého. Uvedené platí iba v prípadoch, ak lekár potvrdí potrebu dlhodobej osobnej starostlivosti už elektronicky," vysvetlila Sociálna poisťovňa. Pokým lekár nepristúpi k elektronickému potvrdzovaniu potreby dlhodobej osobnej starostlivosti elektronicky, používajú sa tlačivá a uplatňujú sa postupy platné v súčasnosti.
Krátkodobé ošetrovné
S účinnosťou od 1. júla 2026 zákon spresňuje definíciu okruhu osôb, ktorým vzniká nárok na krátkodobé aj dlhodobé ošetrovné a aj ju rozširuje. Po novom si budú môcť po splnení zákonných podmienok nárok na ošetrovné uplatniť aj poistenci, ktorí budú osobne a celodenne ošetrovať:
- chorého osvojiteľa (nevlastného rodiča)
- chorého osvojiteľa manžela alebo manželky (manželovho/manželkinho nevlastného rodiča)
- chorého manžela alebo manželku rodiča/osvojiteľa (otčima, macochu)
Doteraz si mohli osvojené deti uplatniť ošetrovné len pri ošetrovaní svojho chorého rodiča a chorého rodiča manžela/manželky. Poistenci – osvojitelia – mali zároveň nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetrovali osvojené dieťa alebo osvojené dieťa manžela/manželky.
Nová právna úprava tak zabezpečuje rovnaký prístup k poskytovaniu ošetrovného z pohľadu osvojeného dieťaťa ako poistenca pri ošetrovaní uvedeného okruhu osôb. V praxi sa však touto zmenou zásadne nič nemení, keďže osvojiteľ má voči osvojencovi postavenie rodiča. Po osvojení je osvojiteľ zapísaný do rodného listu dieťaťa ako jeho rodič, čo už verejné registre, vrátane Sociálnej poisťovne, zohľadňujú pri overovaní rodinných väzieb. Nový okruh osôb, ktorý bude môcť čerpať ošetrovné, budú poistenci, ktorí sa budú starať o chorého manžela alebo manželku rodiča/osvojiteľa. V praxi pôjde o prípady, keď ochorie manžel/manželka rodiča poistenca, t. j. ochorie tzv. otčim alebo macocha poistenca.
Dlhodobé ošetrovné a striedanie poistencov pri ošetrovaní
Ďalšia legislatívna úprava, účinná taktiež od 1. júla 2026, sa týka dlhodobého ošetrovného. Doposiaľ pri striedaní sa v starostlivosti o ošetrovaného musí lekár ošetrovanej osoby ukončiť poskytovanie ošetrovania prvému poistencovi a následne potvrdiť jeho poskytovanie ďalšiemu poistencovi. Striedanie poistencov pri ošetrovaní chorého je možné spravidla najskôr po uplynutí 30 dní.
Ak lekár po 30. júni 2026 potvrdí potrebu dlhodobej osobnej starostlivosti vytvorením elektronického záznamu v Elektronickej zdravotnej knižke občana– striedanie poistencov už nebude potvrdzovať lekár. Poistenci sa budú môcť vystriedať naďalej spravidla po 30 dňoch ošetrovania, pričom poistenec, ktorý aktuálne ošetruje ošetrovanú osobu, bude musieť udeliť súhlas s ukončením ošetrovania prostredníctvom pripravovaného elektronického formulára. Následne bude môcť ošetrovanie prevziať ďalší poistenec.
Ak lekár po 30. júni 2026, v prechodnom období, potvrdí potrebu v prirodzenom prostredí osoby na účely dlhodobého ošetrovného na aktuálne platných tlačivách Sociálnej poisťovne, postupy pri striedaní sa poistencov sa nemenia. „Prestriedanie sa“ poistencov potvrdzuje naďalej príslušný lekár.