Krutá matematika Sociálnej poisťovne: Máte nárok na dva dôchodky? Štát vám jeden z nich brutálne okresá!

BRATISLAVA – Smrť milovaného partnera nie je len obrovskou citovou ranou, ale často aj finančným šokom. Mnohí pozostalí sa spoliehajú na vdovský či vdovecký dôchodok, no pri pohľade na rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne zostávajú v pomykove. Suma je často oveľa nižšia, než očakávali.
Mnohí dôchodcovia žijú v omyle, že po smrti manžela či manželky automaticky dostanú celú sumu ich dôchodku. Realita je však iná. Základná sadzba pozostalostného dôchodku je 60 % zo sumy penzie zomretého. Ani túto sumu však nemusíte dostať v plnej výške. Kameňom úrazu je takzvaný súbeh dôchodkov. Ak ste už sami poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, zákon nedovoľuje vyplácať obe dávky v plnej výške.
Sociálna poisťovňa postupuje podľa jasného vzorca - vyšší z oboch dôchodkov (váš vlastný alebo pozostalostný) sa vypláca v plnej sume, zatiaľ čo ten nižší z nich sa okamžite kráti o polovicu.
Ďalšie pravidlá
Zákon o sociálnom poistení je v tomto smere nekompromisný. Na pozostalostnú dávku má nárok výhradne manžel alebo manželka. Nezáleží na tom, či ste s partnerom žili v jednej domácnosti 20 alebo 40 rokov – ak ste neboli zosobášení, štát vám nevyplatí ani cent. Rovnako na dávku nemá nárok ani rozvedený partner.
Štandardne sa vdovský alebo vdovecký dôchodok vypláca dva roky. Po uplynutí tejto doby nárok na výplatu zaniká, pokiaľ nesplníte špecifické podmienky, ako napríklad:
- Dovŕšenie dôchodkového veku.
- Starostlivosť o nezaopatrené dieťa.
- Invalidita (pokles schopnosti pracovať o viac ako 70 %).
- Výchova určitého počtu detí (pri 3 deťoch je nárok trvalý).
O dôchodok musíte požiadať písomne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska. Nezabudnite si so sebou vziať úmrtný list a doklady o vašej totožnosti. Ak sa vdova alebo vdovec znovu vydá/ožení, nárok na pozostalostný dôchodok zaniká dňom uzavretia nového manželstva.