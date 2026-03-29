Polícia kontrolovala v okrese Trebišov taxikárov, uložila aj blokové pokuty

TREBIŠOV - Osobitnú kontrolu vodičov taxislužieb a donáškových služieb vykonali v sobotu (28. 3.) večer policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Trebišove v súčinnosti s pracovníčkami Inšpektorátu práce Košice. Skontrolovali 14 vozidiel taxislužieb a dve vozidlá donáškových služieb. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Päť vodičov taxislužieb sa dopustilo priestupkov, za ktoré im boli uložené blokové pokuty. Išlo najmä o bezpečnostné pásy, doklady a technický stav vozidla. V jednom prípade bolo vodičovi zadržané aj osvedčenie o evidencii vozidla,“ uviedla polícia.
Za pozitívne označila, že všetky vykonané dychové skúšky boli negatívne a rovnako negatívne dopadli aj drogové testy u kontrolovaných vodičov taxislužieb.