Dramatický útek pred políciou má dohru: Muž v Partizánskom spôsobil nehodu a unikal pred hliadkou, polícia ho obvinila

PARTIZÁNSKE - Polícia obvinila 30-ročného muža zo zločinu útoku na verejného činiteľa. Muž, ktorý v nedeľu (29. 3.) unikal v Partizánskom pred policajnou hliadkou a spôsobil dopravnú nehodu, zranil svoju matku, záchranárku i policajta. Pri nehode utrpela zranenia i spolujazdkyňa v aute, do ktorého muž so svojím vozidlom narazil. Iformovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Vodič si sadol za volant napriek tomu, že má zadržaný vodičský preukaz, nereagoval na výzvy polície, pred ktorou unikal a nakoniec v partizánskej mestskej časti Veľké Bielice spôsobil dopravnú nehodu,“ pripomenula Klenková. Muža policajti predviedli na oddelenie na zistenie totožnosti, po vykonaní potrebných procesných úkonov ho prepustili. Vonku na neho čakala jeho 50-ročná matka. „Keďže sa pri dokumentovaní priestupku sťažoval na zdravotné problémy, privolali mu rýchlu zdravotnú pomoc (RZP). Po príchode záchranárov si polícia všimla, že muž chce na aute odísť, čomu sa snažila zabrániť. Na výzvy polície nereagoval a z miesta ušiel. Pri odchode s vozidlom spôsobil zranenia svojej matke, ako aj 27-ročnej záchranárke a policajtovi,“ priblížila Klenková.
Vozidlo podľa nej polícia prenasledovala v okrese Partizánske, na križovatke ciest vo Veľkých Bieliciach muž nedal prednosť inému autu, čo viedlo k dopravnej nehode. Zranila sa pri nej 59-ročná spolujazdkyňa, ktorú previezli na ošetrenie do nemocnice. Po zrážke sa vodič pokúsil o útek, ale hliadka ho zadržala. „Muža podrobili policajti dychovej skúške aj orientačnému testu na omamné a psychotropné látky, pričom oba testy boli negatívne. Odobrali mu vzorku krvi a moču, ktoré sú predmetom ďalšieho skúmania. V zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a v súčasnej dobe je umiestnený v cele policajného zaistenia,“ dodala Klenková. Policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného muža.