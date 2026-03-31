Mladík čelí obvineniu: Polícia obvinila 18-ročného Trebišovčana, maloletej osobe mal ukradnúť peňaženku

TREBIŠOV - Polícia obvinila 18-ročného muža zo zločinu lúpeže, na jednej z trebišovskej ulíc mal v nedeľu (29. 3.) maloletej osobe ukradnúť peňaženku. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Maloletá osoba sedela spolu s kamarátkami na schodisku jednej z budov, keď k nim pristúpil neznámy muž a povedal im, aby odišli, pretože si na schody chce sadnúť on. „‚Zaostril' však aj na kabelku a bundu, ktoré boli položené vedľa maloletej osoby. Dievčatá sa posunuli ďalej, ale keď si maloletá vzala veci, muž jej z rúk začal kabelku trhať, a tak o ňu začali zápasiť. Počas toho však z kabelky vypadla peňaženka,“ spresnila Ivanová s tým, že muž kabelku pustil, vzal peňaženku a dal sa na útek.
Cestou z nej vybral finančnú hotovosť vo výške necelých 17 eur. O niekoľko minút sa vrátil a prázdnu peňaženku vyhodil na miesto, odkiaľ ju vzal. Policajti muža vypátrali, usvedčili ho aj kamerové záznamy. Ukradnutú finančnú hotovosť dobrovoľne vydal. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.