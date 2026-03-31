V lese havarovala 24-ročná žena: Nafúkala takmer dve promile

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
POLTÁR - Na lesnej ceste pri Poltári došlo v piatok (27. 3.) k dopravnej nehode, po ktorej skončilo osobné auto v lesnom poraste. Mladá vodička po nehode nafúkala takmer dve promile. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K dopravnej nehode došlo na účelovej komunikácii medzi Kalinovom a Poltárom, 24-ročná žena so svojím vozidlom skončila v lesnom poraste. „Možnú príčinu poodhalila dychová skúška, keď vodička po nehode nafúkala v prepočte takmer dve promile alkoholu,“ priblížila polícia. Pri udalosti sa nezranila vodička ani jej spolujazdec. Polícia mladú ženu zadržala a umiestnila do policajnej cely, obvinená bola z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.