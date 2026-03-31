Polícia zasahovala v Lučenci: Agresívneho muža spacifikovali, spáchať mal viacero priestupkov

LUČENEC - Polícia v utorok dopoludnia v Lučenci zadržala agresívneho muža, ktorý sa mal dopustiť viacerých priestupkov. Pri zadržaní 35-ročného Lučenčana policajti použili i donucovacie prostriedky. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Oznámenie o pohybe agresívneho muža lučeneckí policajti dostali v utorok v dopoludňajších hodinách. Keď sa hliadka dostavila na miesto, muž sa dal na útek. „Po krátkej chvíli sa osobu podarilo zadržať, pričom bolo potrebné použiť voči nej donucovacie prostriedky, keďže na výzvy polície muž nereagoval a kládol odpor,“ uviedla polícia.
K zraneniu muža pri zadržaní podľa polície nedošlo. Jeho stav si však vyžadoval odbornú lekársku pomoc a bol preto odovzdaný do starostlivosti lekárov. „V súvislosti s konaním osoby, ktoré nám bolo oznámené, eviduje polícia v Lučenci viacero priestupkov proti majetku a tiež jeden priestupok proti verejnému poriadku,“ priblížila polícia s tým, že bližšie informácie k udalosti nateraz nie je možné poskytnúť.