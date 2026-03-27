AKTUÁLNE Mimoriadne zlá situácia na cestách! Úsek cez Maguru je neprejazdný, vyhnite sa mu

POPRAD - Horský priechod Vernár je z dôvodu hustého sneženia uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov. Na miesto sa presúvajú cestári, policajná hliadka reguluje dopravu. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, ktorá žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov na mieste.
"Na úseku cesty II/542 cez Maguru je momentálne nepriaznivá dopravná situácia, úsek neprejazdný. Žiadame všetkých vodičov, aby sa tomuto úseku, pokiaľ je to možné, vyhli a zvolili alternatívnu trasu," vyzýva polícia, ktorá zverejnila z miesta video.
V oblasti panujú nepriaznivé poveternostné podmieny a zhoršená zjazdnosť vozovky. Vodičom nákladných vozidiel polícia odporúča zvoliť si alternatívnu trasu.
Silný vietor komplikuje situáciu na Slovensku: Problémy hlásia z viacerých miest, na cestách je aj sneh a poľadovica
Ostatných vodičov upozornila na potrebu zvýšenej opatrnosti - na ceste sa nachádza sneh a ľad a je znížená viditeľnosť.