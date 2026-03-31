Utorok31. marec 2026

AKTUÁLNE Sneženie komplikuje dopravu! Neprejazdné cesty, VIDEO zábery ako z tvrdej zimy: TU je to najhoršie

BRATISLAVA - Silné sneženie zhoršuje dohľadnosť v oblasti Liptova, na Spiši a v okolí Prešova. Viaceré cesty sú neprejazdné alebo neupravené, vodiči preto musia rátať so zdržaním.

Aktualizované 9:17 Spišský hrad je od utorka pre verejnosť zatvorený. Spišské múzeum - SNM o tom informovalo na sociálnej sieti. Dôvodom je nepriaznivé počasie a sneženie. „O znovuotvorení hradu rozhodne aktuálny stav snehovej pokrývky a bezpečnosť prístupových ciest. Pre najnovšie informácie o situácii sledujte naše sociálne siete,“ uviedlo múzeum.

 
 

Aktualizované 9:12 "Cesta II/548 v úseku Štós je aktuálne zasnežená, neupravená a neprejazdná. Prejazd blokuje spadnutý strom," upozorňuje košická krajská polícia. Policajti sú na mieste, na odstránení prekážky sa pracuje. "Vodiči, rešpektujte pokyny polície a rátajte so zdržaním," vyzýva.

Na Slovensku opäť sneží

Vo vyšších polohách najmä stredného a severného Slovenska sa prebúdzajú obyvatelia do bieleho rána. "Nad našou oblasťou sa vlní frontálne rozhranie a zrážkové pole postupujúce od juhovýchodu prináša na viaceré miesta dážď alebo dážď so snehom. Vo vyšších polohách, prechodne aj od cca 600-700 m n. m. pozorujeme snehové zrážky," informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v utorok ráno.

V uplynulých hodinách zaznamenali meteorológovia na väčšine stredného a časti východného Slovenska zaznamenali výraznejšiu zrážkovú činnosť – zväčša od 10 do 30 mm, na návetriach ojedinele aj viac. "V horských polohách v tejto časti územia pribudlo v niektorých lokalitách aj 15 – 20 cm nového snehu. Na zvyšku územia úhrny nepresiahli 10 mm. Zrážková činnosť by mala v priebehu dňa pozvoľna ustávať," dodáva SHMÚ.

Sneh aj na rýchlostných cestách

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, ojedinele suchý. Na severnej D1 v oblastiach Liptovský Mikuláš, Poprad, Štrba, Važec a Východná sa na vozovke nachádza miestami vrstva čerstvého až kašovitého snehu hrúbky do dvoch centimetrov. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.

Kašovitý sneh hrúbky do troch centimetrov sa nachádza aj na R3 v oblasti Tvrdošín a Trstená. Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Povrch vozoviek je mokrý, ojedinele suchý až vlhký.

Banskobystrická krajská správa ciest informovala, že jej mechanizmy sú v teréne. Zverejnila zábery zo sypača na Sedle Zbojská cesta I/72. "Udržiavame cesty bezpečne prejazdné," dodáva.

 
 

Najhoršia situácia na Orave, Spiši, Kysuciach a v okolí Košíc

V horských oblastiach a na severe územia, najmä na Orave, Spiši, pod Tatrami, na Kysuciach a v okolí Košíc sa na vozovke môže vyskytovať vrstva čerstvého až kašovitého snehu do troch centimetrov. 

Najhoršia situácia je na Orave, Spiši, Kysuciach a v okolí Košíc, kde vrstva dosahuje do 3 cm, pričom na Liptove a Orave je to až 5 cm. Na ceste II/542 v oblasti Spišskej Starej Vsi je vrstva snehu na vozovke päť až desať centimetrov.

Vodiči hlásia zasnežené cesty od Tvrdošína smerom na Námestovo.

 
 

Neupravené cesty sú aj smerom na Kľak.

"Cesta medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou je momentálne ťažko prejazdná. Odporúčame jej využívanie len pre vozidlá s pohonom 4×4," informovala na sociálnej sieti obec Liptovská Teplička.

" Z dôvodu nepriaznivého počasia je uzavretá cesta I/66 v úseku Poprad – Vernár pre nákladnú dopravu nad 10 m. Na mieste sa nachádzajú policajné hliadky, ktoré situáciu monitorujú," informovala prešovská krajská polícia, ktorá žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov polície.

Sneh je na vozovke aj na Štóskom kopci.

Zasnežené cesty a problémy kamiónov hlásia aj na Gemeri, pri Stratenej.

Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami

Horský priechod Donovaly v utorok skoro ráno uzavreli pre nákladné vozidlá nad desať metrov. Dôvodom je vrstva utlačeného snehu do troch centimetrov na vozovke. Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. 

Väčšina horských priechodov (HP) je zjazdných s obmedzeniami. Povrch vozoviek je na väčšine z nich v horských oblastiach Slovenska pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu hrúbky do dvoch centimetrov. Na HP Príslop, Látky-Prašivá a Vrchslatina je vrstva čerstvého snehu až do päť centimetrov.

Ďalšie zo Zoznamu