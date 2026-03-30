Kolaps na horskom priechode Vernár: Cesta je už sprejazdnená, treba však rátať s hustým snežením

VERNÁR - Polícia upozorňuje na blokovanú cestu I/66 za obcou Vernár, okres Poprad, v smere na Telgárt. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že na mieste je skrížený kamión, a úsek je preto momentálne neprejazdný. Horský priechod Vernár je tak aktuálne uzatvorený v oboch smeroch. Situáciu na cestách v regióne komplikuje husté sneženie.
„Na mieste zasahujú policajné hliadky aj cestári. Žiadame o zvýšenú opatrnosť a zváženie obchádzkových trás,“ upozornila polícia a vyzýva účastníkov cestnej premávky, aby sledovali aktuálne informácie o doprave a jazdili bezpečne.
Horský priechod Vernár sa podarilo sprejazdniť
Horský priechod Vernár je už prejazdný pre všetky vozidlá. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove. Cestu I/66 z obce Vernár v okrese Poprad v smere na Telgárt sa podarilo sprejazdniť krátko po 16.15 h. Úsek bol obojsmerne uzavretý zhruba od 14.00 h po tom, ako sa na mieste skrížil kamión.
Dopravu v regióne popoludní komplikuje najmä silné sneženie. Polícia v tejto súvislosti žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť, odporúča sledovať aktuálne informácie o dopravnej situácii a vyzýva na bezpečnú jazdu.