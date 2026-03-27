Silný vietor komplikuje situáciu na Slovensku: Problémy hlásia z viacerých miest, na cestách je aj sneh a poľadovica

BRATISLAVA - V značnej časti Slovenska treba počítať so silným nárazovým vetrom, najmä v lokalitách Turňa nad Bodvou, Valaliky, Piešťany a Holíč. Na ceste I/66 sedlo Besník sa zase tvoria snehové jazyky a na ceste II/584 HP Huty je hlásená poľadovica. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozorňuje na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem R3 Nižná - Trstená sever, kde je vrstva kašovitého snehu hrubého do jedného centimetra.
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné tiež, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na cestách v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sa miestami nachádza vrstva čerstvého alebo kašovitého snehu hrubého jeden až tri centimetre. Na ceste I/78 Námestovo - Oravská Polhora je štyri až päť centimetrov hrubý kašovitý sneh.
Aj horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem HP Besník, Čertovica, Dobšiná, Vernár, Podspády, Fačkov a Oravská Lesná, kde je vrstva čerstvého alebo kašovitého snehu hrubého jeden až tri centimetre.