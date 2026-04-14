Šialené jazdy v obci: Mladík na Porsche šokoval políciu EXTRÉMNOU rýchlosťou, Volvo ho tromflo! FOTO ich vyšli draho

NOVÉ ZÁMKY - Dvojica vodičov si pomýlila obce s pretekárskou dráhou. Najskôr policajti v obci pri Piešťanoch namerali 21‑ročného šoféra športového auta, ktorý išiel 117 km/h. V šialenej jazde ho však „prekonal“ vodič Volva v Nových Zámkoch, ktorý dupol na plyn ešte viac. Obaja dostali maximálne pokuty.
V obci Banka v okrese Piešťany policajná hliadka namerala mladého vodiča, ktorý na športovom aute Porsche išiel rýchlosťou 117 km/h. "Maximálnu povolenú rýchlosť tak prekročil o 67 km/h," približuje trnavská krajská polícia. Policajti 21-ročnému vodičovi uložili maximálnu pokutu nezaplatenú na mieste.
Vodič Volva prekonal aj Porshe
Ako informovala nitrianska krajská polícia, dopravní policajti merali rýchlosť na ulici Bešeňovská v Nových Zámkoch, kde je najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h. "Vodič Volva prekročil túto rýchlosť o 69 km/h, nakoľko ho policajti namerali v rýchlosti 119 km/h," informovala polícia. Policajti následne vodiča zastavili, skontrolovali a uložili mu blokovú pokutu nezaplatenú na mieste vo výške 800 eur.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje najmä mladých a neskúsených vodičov, aby dôsledne dodržiavali dopravné predpisy a jazdili zodpovedne. "To že máte rýchle auto neznamená, že pre vás pravidlá neplatia. Žiaden chodec, cyklista ani iný vodič totiž nemôže predpokladať, že sa nájde niekto tak nezodpovedný, kto sa bude takouto rýchlosťou pohybovať v obci," upozorňuje polícia a pripomína, že reálny život nie je počítačová hra. "Keď zabiješ nevinného nestratíš body, ale stratíš slobodu, dobrú povesť a tvoje svedomie ti už nedá spať," varuje polícia.