Jasný odkaz ministerky Šimkovičovej na situáciu vo Fonde na podporu umenia

Transparentnosť a otvorenosť namiesto klientelizmu, lobingu a vybavovačov. Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová, predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha a generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala ohlásili víziu Fondu na podporu umenia, ktorá nebude zaťažená politickou ideológiu progresivizmu ako za predošlých vlád.
Pre ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú je kľúčové, aby fond podporoval zmysluplné projekty v oblasti umenia, hodnôt a tradícií bez zasahovania do rozhodovacích procesov fondu zo strany politikov či vedenia rezortu kultúry. „Nikdy som necenzurovala projekty a nerozhodujem o tom, komu bude podpora pridelená. O tom musia rozhodovať odborné komisie a Rada FPU a nie hŕstka politicky angažovaných umelcov napojených na opozíciu,“ uviedla ministerka Martina Šimkovičová.
archívne video
Ministerstvo zabezpečilo legislatívne zmeny
Ministerstvo zabezpečilo legislatívne zmeny, ktorých cieľom je zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť procesov vo fonde. V tejto súvislosti šéfka rezortu kultúry poukázala aj na problémy z minulosti, keď podľa dostupných informácií neboli dostatočne kontrolované viaceré podporené projekty a v niektorých prípadoch už nie je možné spätne overiť ich realizáciu pre chýbajúcu dokumentáciu.
Oľha poskytol aktuálne informácie
Predseda Rady FPU Matúš Oľha poskytol aktuálne informácie k otázke trojročných zmlúv z obdobia predošlých vlád. Existujú podozrenia z nadštandardných vzťahov hŕstky vyvolených, ktorí si dokázali pravidelne ukrojiť financie z koláča, ktorý má byť určený pre čo najširší okruh podujatí. Ide celkovo o 35 žiadostí, ktoré bude FPU indicidualne, odborne a nezávisle posudzovať. Kvalitné projekty podporu získajú, pričom zmena spočíva v tom, že financovanie už nebude garantované na tri roky dopredu, ale bude sa prehodnocovať každoročne. „Domnievam sa, že časť kultúrnej obce funguje ako na povel z centrály Progresívneho Slovenska,“ uviedol Matúš Oľha.
Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry dodal: „V zákone o fonde na podporu umenia nie je právny nárok na trojročnú podporu, preto Fond len zosúlaďuje zaužívanú prax predchádzajúcich vedení so zákonom.“ Pre súčasné vedenie rezortu kultúry je prioritou nastaviť spravodlivý, transparentný a kontrolovateľný systém podpory umenia, ktorý bude prístupný pre široké spektrum umelcov.