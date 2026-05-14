Seniorka sa nechala nachytať! Cez internetový bazár prišla o 12-tisíc eur

BRATISLAVA - Polícia vyšetruje podvod na 68-ročnej seniorke cez internetový bazár, kde predávala posteľ. Zaslaním údajov o svojej platobnej karte prišla o 12.000 eur. Informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Prostredníctvom známeho internetového bazára predávala posteľ za sumu 70 eur, pričom na inzerát sa jej ozval neznámy páchateľ vystupujúci pod menom MUDr. Soňa Liptáková, ktorý prejavil záujem o jej kúpu,“ uviedol hovorca. Dodal, že podvodník poslal seniorke email s internetovým odkazom, cez ktorý poslala údaje o svojej platobnej karte. Následne jej podľa hovorcu prišli správy z banky, z ktorých zistila, že z účtu jej odišlo 12.341 eur.
Polícia v súvislosti s prípadom apeluje na občanov, aby boli obozretní, nedôverovali neznámym osobám, ktoré ich telefonicky alebo elektronickou formou kontaktujú, požadujú údaje k bankovým službám či tlačia do úkonov, ktoré nie sú v poriadku. Odporúča poradiť sa so známymi alebo pracovníkmi v bankách, ak si nie sú istí, pri podozrivých volaniach okamžite prerušiť hovor a za žiadnych okolností neposkytovať údaje z platobnej karty.