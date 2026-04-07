Napätá situácia! Otvorená kultúra volá po riešení v kultúre a konci Šimkovičovej

BRATISLAVA - Platforma Otvorená kultúra volá po riešení situácie v rezorte kultúry. Apeluje na vyvodenie politickej zodpovednosti. Žiada okrem iného odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Informovali z platformy s tým, že tieto požiadavky uviedli v otvorených listoch, ktoré zaslali prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) a poslancom Národnej rady SR. Ministerstvo kultúry (MK) SR v reakcii deklarovalo, že Šimkovičová postupuje v súlade s programovým vyhlásením vlády a v jeho realizácii plánuje pokračovať aj naďalej.
„Dlhodobé ignorovanie odbornej kritiky zo strany vedenia ministerstva kultúry viedlo k prehĺbeniu systémovej krízy. Namiesto odborného dialógu s kultúrnou obcou a korekcie rozhodnutí vedenia MK SR prichádza k prehlbovaniu systémových problémov, ktoré zasahujú fungovanie inštitúcií aj samotných pracujúcich v kultúre,“ skonštatovala Otvorená kultúra.
Hovoria o zhoršujúcich sa pracovných podmienkach
V liste okrem iného hovorila o rozklade kultúrnej infraštruktúry a zhoršujúcich sa pracovných podmienkach. Vníma to ako dôsledok aktuálneho riadenia rezortu. Volá preto po urgentnom riešení. Žiada odvolanie Šimkovičovej, členov Rady Fondu na podporu umenia, zmenu vo vedení kľúčových inštitúcií aj odvolanie riaditeľky STVR Martiny Flašíkovej. „Očakávame rýchlu reakciu oslovených ústavných činiteľov,“ dodala platforma.
Rezort kultúry reagoval, že ministerka postupuje v súlade s programovým vyhlásením vlády, ktoré dôsledne napĺňa, a v jeho realizácii plánuje naďalej pokračovať. Nevidí dôvod opakovane reagovať na rovnaké tvrdenia a naratívy, ktoré sa objavujú od nástupu Šimkovičovej do funkcie. „Kritika zo strany iniciatívy Otvorená kultúra a ďalších aktivistov sa dlhodobo nesie v nezmenenom duchu a neprináša nové skutočnosti, ktoré by si vyžadovali ďalšie stanovisko a reakcie. MK SR a jeho vedenie zostáva naďalej sústredené na plnenie svojich programových cieľov a prijímanie konkrétnych opatrení v prospech rozvoja kultúry na Slovensku,“ priblížila riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková.